Türkiye'nin tartışılan IŞİD siyaseti



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 11 Eylül'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, IŞİD’e karşı hava saldırılarının Irak’tan sonra Suriye’ye de kaydırılacağını açıklamıştı. Dolayısıyla Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurmaya başlaması sürpriz olmadı. Ancak şimdi Türkiye'nin IŞİD'la mücadelede nasıl bir tutum izleyeceği konusundaki karar bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Türk rehinelerin artık serbest kaldığına dikkat çekerek Washington'ın bu beklentisini açıkça dile getirdi.

Alman Bilim ve Politika Vakfı’nın terörizm uzmanı Guido Steinberg, Türkiye’nin gerek IŞİD'e gerekse daha önce IŞİD'in içinden çıktığı El Nusra örgütüne tahammül etmesinin ve bunlarla etkin mücadeleye girişmemesinin iki nedeni olduğunu ifade etti. Birinci neden olarak Türkiye’nin Esad rejimini yıkmak istemesini gösteren Steinberg'e göre ikinci neden de Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin güçlenmesinin ve Irak’taki Kürtler gibi özerk bölge oluşturmasının Ankara tarafından istenmemesi.

Steinberg’e göre yalnızca hava saldırıları ile IŞİD’i mağlup etmenin imkanı yok. Ancak ABD, bölgeye kara birlikleri göndermeyeceğini açıklamıştı. Avrupa ülkeleri de bu konuda aynı tutum içinde. Suriye’nin kuzeyinde karadan mücadele edebilecek tek gücün PYD olduğunu kaydeden Steinberg, ancak Türkiye'nin PKK’nın bir kanadı olarak gördüğü PYD’ye destek vermediğine ve silah yardımı yapılmasına da sıcak bakmadığına işaret ediyor. Steinberg, Türk hükümeti ile PKK arasında süren barış görüşmelerinin olumlu bir sonuca varması halinde Türkiye’nin bu politikasının değişebileceği tahmininde bulundu.

Batı ülkelerinin tartıştığı bir diğer konu ise IŞİD’in elinden kurtarılan Türk rehineler. Alman uzman Guido Steinberg'e göre, IŞİD elindeki Türk rehineleri bırakarak kendi açısından büyük bir hata yaptı. Steinberg, Ankara hükümetinin geçtiğimiz haftalarda IŞİD’e karşı hava saldırıları görüşülürken rehineler yüzünden elinin kolunun bağlı olduğunu söyleyerek, koalisyona katılmadığını vurguladı. Şimdi ise rehinelerin serbest kalması ile Türkiye'nin elinin güçlendiğini ifade eden Steinberg, Türkiye'nin IŞİD’e karşı istemesi durumunda artık sert bir siyaset izleyebileceğini, bu açıdan IŞİD'in anlaşılması zor bir hata yaptığını dile getirdi.

Öte yandan Türkiye yeni bir mülteci akını ile karşı karşıya. Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Kürtlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ankara, bu mültecilerin yükünü Avrupa ülkelerinin de paylaşmasını istiyor. Türkiye'nin bu konuda bir başka talebi ise sınırda bir tampon bölge oluşturulması. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda uluslararası toplumun desteğini araması bekleniyor.