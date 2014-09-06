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Ekonomi

Türkiye'nin tarihi markaları satılıyor

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sümerbank, SEKA, Merinos gibi tescilli markaları satışa çıkardı

06 Eylül 2014 22:02

Türkiye tarihinin en önemli markalarından olan Sümerbank, SEKA, Merinos, Sümer Halı gibi tescilli markaları satışa çıkartıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen Merinos, Bursa Merinos, Career, Azot Sanayii, TÜGSAŞ, SEKA, TURBAN, Sümer Halı, Sümerbank ve Hereke markaları satış yöntemi ve pazarlık usulü ile satılacak.

İhalede, her marka için geçici teminat bedeli 50 bin lira olarak belirlendi.

Teklifler, şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak en geç 14 Ekim saat 16.00'a kadar Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılacak. Holding, teklif verme süresini uzatabilecek.

 

Sümerbank 1987 yılında özelleştirilmişti

 

Sümerbank, ülkenin sanayileşmesini sağlamak, temel sanayi dallarında kurumlar oluşturmak, halkın gereksinimlerini karşılamak, ülkenin her bölgesinde yöre insanına istihdam yaratmak için "Sanayide Devlet" sloganı ile 11 Temmuz 1933'te kuruldu.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, 11 Eylül 1987 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Sümerbank'ın özelleştirilmesine karar verilmişti.

 

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