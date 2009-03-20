Türkiye’nin tanıtımında Hadise ihtimali

Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Hadise’nin yeni tanıtım yüzü olabileceğini söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek şarkıcı Hadise için "İyi eğitim görmüş, çok mütevazı, olgun, düzgün bir davranış tarzı var. Bu açılardan Türkiye'nin çok hoş bir yeni tanıtım yüzü olabilir" dedi.



Günay, AA muhabirinin "Moskova MITT Fuarı"nda bakanlığın standında Hadise'nin sahne alması ve sanatçının diğer bazı ülkelerdeki etkinliklerini bakanlığın desteklemesine ilişkin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin tanıtımı için "ellerinden geldiği kadar" sanatçıları değerlendirdiklerini belirten Günay, geçen yıl Rusya'da yapılan "Türk Kültür Yılı" etkinliklerinde Tarkan'ın St. Petersburg'ta sahne aldığını hatırlattı.



Günay, "Tarkan inanılmaz biçimde Rusya'da tanınıyor. Rusya'da bir Antalya, bir Tarkan tanınıyor. Ben, en üst düzey, yani bakan düzeyindeki Rus yöneticilerin 'Tarkan konseri ne zaman, biz ailece gideceğiz' dediklerine tanık oldum ve çok keyif aldım. Şimdi Hadise de çok genç bir yüz ve Tarkan'daki o dinamizmin, cıvıltının benzeri onun müziğinde ve fiziğinde de var. Ben onunla da iyi çıkış yapacağımızı umuyorum" dedi.



Kendisinin de Hadise'yi "başta sorgulayıcı bir gözle uzun süre incelediğini" ifade eden Günay, "Sonradan ben de olumlu bir elektriğin olabileceğini gördüm, anladım. Şimdi bir yandan biz ona katkı yapmaya çalışıyoruz, bir yandan da o Türkiye'nin tanıtımına katkı yapmaya çalışıyor. Umuyorum ki sonuçta Türkiye için çok olumlu bir noktaya varırız" diye konuştu.



‘Değerlendirmeler siyasi’



Bakan Günay, Eurovision yarışmasına yönelik tahmininin sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Ben ilk defa bir Eurovision yarışmasında 'Şampiyon olmalıyız' kelimesini herkesin bu kadar çok telaffuz ettiğini gördüm. Güzel bir duygu ama burada sonuçta siyasi nedenlerle de değerlendirmeler yapılıyor. Bizim en iyi performansı sergilememiz, en iyi sonucu alacağımızı garanti etmiyor ama biz en iyi performansı sergilemeliyiz. İçerde 'En iyisini yaptık' duygusuna sahip olmamız bence bizim için çok önemli ve yeterlidir."



"Hadise yarışmada birinci olursa Türkiye'nin de yeni reklam yüzü olur mu?" yönündeki soruya da Günay, "Yani elbette fevkalade önemli. Çünkü iyi eğitim görmüş, çok mütevazı, olgun, düzgün bir davranış tarzı var. Bu açılardan Türkiye'nin çok hoş bir yeni tanıtım yüzü olabilir" dedi.



Bu yıl İstanbul'un reklam görsellerinde manken Tülin Şahin'in yer aldığını hatırlatan Günay, "Ondan da doğrusu çok memnunum. Yarattığı imaj fevkalade dengeli. Hem çağdaş hem de Türkiye geleneklerini rahatsız etmeyen olgunluk içinde. Ondan da çok memnunum, Bizim sanatçı arkadaşlarımız Türkiye'yi dışarıda güzel temsil ediyorlar. Biz elimizden geldiği kadar onların ülke dışındaki temsillerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Türkiye'de son zamanlarda atılan adımların da ülkeyi dışarıda olumlu tanıttığını ifade ederek şunları kaydetti:



"2009'a iyi başladık. Nazım Hikmet'in vatandaşlığa kabulüyle başladık. Arkasından Ahmet Kaya, Şivan Perver gibi geçmişte haksızlığa uğramış olan isimlerin tekrar Türkiye'yle bir ölçüde barıştırılması, kaynaştırılması, kucaklanması konusunda yaşayanlara ulaşarak, yaşamayanların aileleriyle diyaloglar kurarak bir demokratikleşme adımı attık.



TRT Şeş bu açıdan AB sürecinde olumlu bir gelişme oldu. Ben Türkiye'nin tanıtımının sadece dışarıda bir şarkı, bir güzel yüz veya bir arkeolojik mekan ve doğal güzelliği anlatan bir görselle olmayacağını, bunun yetmeyeceğini düşünüyorum. Tanıtım çok daha geniş kapsamlıdır. İnsan hakları konusunda Türkiye'nin ne yaptığı, demokratikleşme konusunda hangi adımların atıldığı da tanıtıma sağlıklı alt yapı oluşturmak için şart olan gelişmeler. Bu alanda güzel gelişmeler yaşadı Türkiye; Çetin Altan'a bakanlığımızın verdiği ödülü, o ödül töreninde Sayın Başbakan'ın sunuştaki zarafeti...



Bütün bunlar üst üste konulduğu zaman Türkiye'nin çağdaş dünyanın çok saygıdeğer ve demokrasiyi içselleştirmiş ülkelerinde biri olma yolunda ilerlediği görünümü oluşuyor. Bunun görüntüden ibaret kalmaması derinlik kazanması işimizi kolaylaştırır."



Nazım Hikmet’e vatandaşlık



Günay, ünlü şair Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili olarak Ruslardan herhangi bir geri dönüş alıp almadığı yönündeki soruya da "Burada bu kez yansımalar gelmedi ama daha önce geldi. Gerek Azerbaycan'dan gerek Moskova'dan, yazar-çizer çevrelerinden insanlar, Türkiye'de yabancı misyon temsilcisi büyükelçiler bu yapılan girişimin Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıtmak açısından olumlu bir gelişme olduğunu söylediler ve bizzat teşekkür ve tebrikler aldım" yanıtını verdi.

