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Dünya

TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ KARŞILANDI LİZBON (A.A)

20 Kasım 2010 00:21

-TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ KARŞILANDI LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - NATO devlet ve hükümet başkanları, İttifak'ın gelecek 10-15 yılını şekillendirecek yeni stratejik konsepti onayladı. NATO'nun 21'inci yüzyıldaki rolünü tanımlayan belgede, füze savunma sistemi kapsamında Türkiye'nin talepleri karşılandı. "Halklarımızı ve topraklarımızı balistik füze saldırılarından koruma kapasitesi geliştirmek, kolektif savunmamızın temel unsurudur" denilen belgede, bunun, İttifak'ın güvenliğinin bölünmezliği ilkesine katkı yapacağı vurgulandı. Belgede, Rusya, füze savunma sisteminde NATO'yla iş birliğine davet edildi.

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