Türkiye'nin Suudi Arabistan'da askerleri mi var?

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Türkiye'nin de son üç yılda Kuveyt, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Bahreyn ve Katar'la askeri işbirliğine gittiğini" yazdı. Korkmaz, "Suudi yönetimi ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da Türk askeri bulunduğunu" ileri sürdü.

Korkmaz'ın Yeni Şafak'ta "Er ya da geç" başlığıyla yayımlanan (20 kasım 2012) yazısının bir bölümü şöyle:

"Mısır, Arap Baharı'na kadar 'İsrail'in sırtını dayadığı yer'di, arkasıydı, bir nevi zırhıydı.

Dört yıl önceki Gazze Katliamı esnasında, Mübarek'in yönettiği Mısır, İsrail'in işbirlikçisi konumundaydı. Bugünse, Türkiye'nin nüfuz alanında yer alan bir Mısır var.

Arap Baharı ile birlikte Mübarek'in devrilmesi ardından Müslüman Kardeşler'in iktidara gelmesi, İsrail-ABD tandeminin Arap dünyasındaki hayati kaybıydı.

Yani? İsrail'in zırhı parçalanmıştır. Ortadoğu'daki defansının 'arkası' boşalmış durumdadır. Dahası, Mısır artık İsrail'in karşısındadır...

Son dönemde, Türkiye'nin Arap dünyasındaki nüfuzunun hiçbir zaman olmadığı bir seviyeye ulaşması, İsrail-ABD ikilisiyle birlikte içimizdeki iliştirilmişleri de rahatsız ediyor.

Türkiye'nin son üç yıl içinde; Kuveyt, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Bahreyn ve Katar'la askeri işbirliği anlaşması imzaladığını görüyoruz..."

"Türkiye, körfez sermayesinin kalbi olan Suudi Arabistan'la ilişkilerini, hiçbir dönemde olmadığı kadar ileri bir seviyeye taşıdı.

Size 'itina ile yok muamelesi yapılacak' bir haber vereyim mi? Suudi yönetimi ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması kapsamında bu ülkede de Türk askeri bulunuyor!

Suudi Arabistan'daki yıllanmış ABD nüfuzu, yerini son birkaç yıldır Türkiye'ye bırakmış durumda; perde arkasında yaşanan bu gelişme içeride henüz bilinmiyor.

(...) Suudi Arabistan, Suriye konusunda da Türkiye ile birlikte hareket ediyor."