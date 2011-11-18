-Türkiye'nin Suriye tavrı İngiliz basınında LONDRA (A.A) - 18.11.2011 - İngiliz gazeteleri bugün, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelere ilişkin tavrıyla ilgili haber ve yorumlara geniş yer verdi. Times gazetesinin dünya haberleri bölümünün ilk sayfasında yer alan haberde, "Suriyeli muhaliflerin Türkiye'nin Suriye'ye müdahaleye hazır olduğuna inandıklarını" aktardı. Alexander Christie-Miller imzalı haberde, "Suriyeli muhaliflerin Türk yetkililerle Esad rejimi saldırılarından korunmak için bir koridor oluşturması konusunda resmi görüşmeler yürütüldüğünü iddia ettiği" aktarıldı. Haberde, muhalif Suriye Ulusal Konseyi (SNC) üyesi Obeida Nahas'ın "Ankara ve Kahire'de çeşitli düzeylerde görüşmelerimiz oluyor" dediği bildirildi. Times, Suriye Müslüman Kardeşler Örgütü Genel Başkanı Riyad Şükfa'nın, "Suriye'ye dış müdahale bir zorunluluk haline gelirse, Suriye halkı, Batı'dan değil, Türkiye'den gelecek bir müdahaleyi kabul edecektir" sözlerini de anımsattı. Gazete, İranlı Ortadoğu uzmanı Amir Tahari'nin Londra'daki Arap diplomatik kaynaklara dayanarak, "Arap ülkelerinin Esad'ı Abu Dabi ya da Umman'a kaçırmayı teklif ettiklerini" bildirdi. Financial Times (FT) gazetesi ise üst düzey bir Türk yetkilinin "Ankara'nın tampon bölge ya da uçuşa yasak bölge ihtimalini düşünmediğini" söylediğini aktardı. Ankara'nın Suriye'ye yönelik "askeri nitelikli ihtimalleri" düşünmediği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ancak Türkiye, Suriye sınırından giren insanların sayısı artarsa, hesaplarının değişebileceğinin sinyalini veriyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu FT'ye verdiği demeçte, tampon bölge konusunun Türkiye'nin tercihi olmayacağını açıkça ortaya koysa da bu konuda kapıyı açık bırakıyor." Guardian gazetesinde Jonathan Steele imzalı yazıda ise Suriye'nin "aracılık" edilmeye ihtiyacı olduğu belirtilerek, aksi halde bu ülkedeki iç savaş ihtimaline dikkat çekildi.