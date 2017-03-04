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BBC Türkçe

Türkiye'nin Suriye sınırı yakınına uçak düştü

Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bir uçak düştü. Hatay Valiliği uçağın enkazına ulaşıldığını ve kokpitin boş olduğunu kaydediyor. Uçağın Suriye rejimine ait bir savaş uçağı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

04 Mart 2017 23:59

Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında Cumartesi günü bir uçak düştü.

Hatay Valiliği'nden bir yetkili 'ye yaptığı açıklamada uçağın enkazına ulaşıldığını, kokpitin boş olduğunu ancak uçağın hangi ülkeye ait olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Hatay Valisi Erdal Ata da Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik kendilerine bilgi ulaştığını belirterek, "Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor" dedi.

Erdal Ata, AA'ya yaptığı açıklamada uçağın enkazına ulaşıldığını ve kokpitin boş olduğunu ifade etti. Ata "Hem emniyet hem jandarma hem AFAD ekiplerimiz, pilotların muhtemelen atlamış olduğu bölgelerde arama tarama ve kurtarma çalışmaları yapıyor" diye konuştu.

Uçağın sınırın ne tarafında düştüğü netlik kazanmadı.

Başbakan Binali Yıldırım da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye rejimine ait olduğu düşünülen MİG tipi bir uçağın Hatay Samandağ Yaylacık mevkisinde düştüğü yönünde bir bilgi var. Pilotun atladığı yönünde bilgiler geliyor. Oradaki birliklerimiz arama çalışmalarına destek oluyorlar" dedi.

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