Türkiye'nin Suriye politikası yakın takipte



IŞİD'le mücadele kapsamında ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçleri başından beri Türkiye'yi de içlerine almak istiyor. Ancak Ankara, tek başına bir kara harekâtına karşı çıktığı gibi, operasyonların Esad rejimine yönelik olarak genişletilmesini de şart koşuyor. Batılı ülkeler ise öncelikle IŞİD'le mücadelede ısrarlılar.

Türkiye'nin tutumunu DW'ye değerlendiren Hamburg merkezli Alman Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü'nün (GIGA) Ortadoğu araştırmaları bölümünden Türkiye uzmanı André Bank, NATO'nun Türkiye'nin taleplerini dikkate alması gerektiğini söylüyor. Türkiye'deki hava üslerinin IŞİD'le mücadelede son derece önemli rol oynayacağını ifade eden Bank, özellikle hedeflere yakınlığı nedeniyle Türkiye'deki üslerden havalanacak uçakların terör odaklarının ortadan kaldırılmasında etkili olacağını düşünüyor.

Türkiye'nin iki hedefi

Türkiye uzmanı Andre Bank, Ankara'nın izlediği Suriye politikasıyla ilgili şu bilgileri veriyor: "Suriye konusunda Türkiye'nin iki hedefi var. İlki Beşar Esad rejiminin sona ermesi. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'a karşı kararlı bir tavır sergilenmesini, bu bağlamda da uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istiyor. Burada söz konusu olan bölge salt Türkiye sınırı değil. Tüm Suriye'yi kapsayan bir yasak, özellikle Suriye hava kuvvetlerini olumsuz etkileyecektir. Türkiye için ikinci konu ise Kürt sorunu. Hükümet, Suriye'nin kuzeyinde, iç savaşın etkisiyle PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD kontrolünde bir Kürt otonom bölgesinin oluşmasını engellemek istiyor."

Türkiye'de hükümet Suriye'ye yalnız müdahalede bulunmama konusunda ısrarlı. Türk hükümetinin tutumu birçok kentte Kürtler tarafından protesto edildi. Çıkan gösterilerde şimdiye kadar 35 insan öldü. Andre Bank, Ankara'nın tutumuyla ilgili,"Hükümet bir yandan Kürtlerin baskısı altında, diğer yanda da protesto gösterilerini sürdüren eylemciler var. Ancak AKP'nin tek başına iktidar olması nedeniyle Erdoğan kendine destek veren geniş bir kitleye sahip. Ayrıca şu sıralarda güvenlik güçleri ve adalet yapılanmasında da Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'na karşı çıkacak, yeteri kadar bir güç yok" diye konuşuyor.

Türkiye bekliyor

Alman Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü'nün (GIGA) Ortadoğu araştırmaları bölümünden Türkiye uzmanı André Bank ABD ve diğer Batılı ülkelerin Ankara'nın taleplerini gözden geçirmesi gerektiğini kaydediyor. Bank, Türkiye'nin Suriye'ye asker gönderme olasılığı karşısında, "Bu bir pazarlık konusu. ABD ve Körfez ülkelerinin Türkiye'nin Esad'ın devrilmesi ve Kürtlerin etkisinin azaltılmasıyla ilgili taleplerine nasıl karşılık verecekleriyle ilgili bir durum. Şu anda Türkiye bekleme pozisyonunda. Çünkü IŞİD'e karşı hemen bir operasyon başlatırsa, Türkiye'de İslamcı terör saldırıları artabilir. Tükiye IŞİD'in geri çekilebildiği önemli bir bölge. Ayrıca Türk halkı arasında IŞİD’in sempatizanları var" şeklinde görüş belirtiyor.

Türkiye'nin talepleri arasında, hem Esad rejimine hem de IŞİD'e karşı mücadele etmek üzere Özgür Suriye Ordusu'nun güçlendirilmesi de bulunuyor.