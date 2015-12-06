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Dünya

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu'na saldırı

Saldırganların içi boya dolu 10 adet torbayı konsolosluğun ön duvarına attıkları kaydedildi

06 Aralık 2015 18:49

Almanya'da Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz şahıslar tarafından boya dolu torbalar atıldı. Saldırının siyasi olup olmadığı araştırılıyor.

Stuttgart polisinden yapılan açıklamada, saldırının, siyasi nedenlerle yapılıp yapılmadığının belli olmadığı belirtildi.Saldırı öncesinde konsolosluğa karşı herhangi bir tehdidin bulunmadığı belirtilen açıklamada, kimliği belirlenemeyen saldırganların içi boya dolu 10 adet torbayı konsolosluğun ön duvarına attıkları kaydedildi.Açıklamada, boyaların konsolosluğun giriş bölümüne ve iki aracın üzerine dağıldığı aktarıldı.

 

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