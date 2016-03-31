Türkiye'nin sınır bilançosu: Kaçak giriş yapmak isteyen 466 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı Türkiye sınırında yaşanan hareketliliğin bilançosunu çıkardı. Buna göre sadece 30 Mart'ta kara birlikleri Suriye sınırında 347 kişiyi, sahil güvenlik ise Ege'de 119 kişiyi yakaladı. Ayrıca Suriye sınırında 4 bin 300 paket sigara, 5 büyükbaş hayvan, Irak sınırında 12 bin 750 paket sigara, bir binek hayvan, İran sınırında ise 2 bin 900 paket sigara da ele geçirildi.

Cnntürk'te yer alan habere göre, Türkiye ve Avrupa kentlerindeki saldırılar, Suriye sınırını ve göçmenlerin Avrupa'ya geçiş güzergahlarını kritik hale getirmişti. Türkiye bir yandan Suriye sınırını denetim altında tutmaya çalışırken öte yandan botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışanları yakalamaya çalışıyor. Genelkurmay Başkanlığı paylaştığı bir rakam sınırlardaki hareketliliğin boyutunu ortaya koydu. Sadece 30 Mart'ta kara birlikleri Suriye sınırında 347 kişiyi, sahil güvenlik ise Ege'de 119 kişiyi yakaladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, 'günlük faaliyetlere' ve 'arama-kurtarma' çalışmaları adı altında yer verilen açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince, Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 347 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 312'si Suriye'den, 35'i ise Irak'tan ise Türkiye'ye geçme girişiminde bulunduğu sırada güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Müdahaleler sonucunda ayrıca, Suriye sınırında 4 bin 300 paket sigara, 5 büyükbaş hayvan, Irak sınırında 12 bin 750 paket sigara, bir binek hayvan, İran sınırında ise 2 bin 900 paket sigara ele geçirilirken, Türkiye'de bulunmak için yasal gerekleri taşımayan 134 ve Ege Denizi'ndeki kara sularında yakalanan 119 kişi hakkında işlem yapıldı.