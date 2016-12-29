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Türkiye'nin silah projesini satmaktan tutuklanan eski MKE Müdürü, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mustafa Tanrıverdi, suçüstü yakalanmıştı

29 Aralık 2016 15:42

Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MP-5 silahlarına ilişkin bilgileri ABD’de silah fabrikası sahibi ve MKEK’nin ABD temsilciğini üslenen Kutlay K.’ya sattığı iddiasıyla 29 yıldan 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası eski Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tanrıverdi, ABD’de silah fabrikası bulunan Türk iş adamına MP-5 ve MPT-76 marka silahların çizim ve üretim planlarını satarken suçüstü yakalanmıştı. Suçüstüne ilişkin görüntüler yayınlanmıştı.

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