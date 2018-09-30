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Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotoflu saldırıya kınama

"Yunan makamlarının gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz"

30 Eylül 2018 21:29

Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotof kokteyliyle saldırıda bulunulduğunu belirterek, söz konusu eylemi kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saat 02.30 civarında Selanik Başkonsolosluğunu koruyan polislere 6 adet molotofkokteyliyle saldırıda bulunulmasını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Başkonsoloslukta hasar ya da herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtilen açıklamada, "Bu menfur olay vesilesiyle Yunan makamlarının Yunanistan'daki misyonlarımızın personelinin ve binalarının emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz" denildi.

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