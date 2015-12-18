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Dünya

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu’na molotoflu saldırı

Başkonsolosluk daha önceden de birçok kez saldırıya uğramıştı

18 Aralık 2015 14:23

Yunanistan'da, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu binasının önünde görevli polislere molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Atılan molotofun duvara isabet etmesiyle kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, saat 03.20 sıralarında Türk Başkonsolosluğu binasının bulunduğu Agiyu Dimitriyu Caddesi'ne gelen yüzleri maskeli yaklaşık 25 kişinin, konsolosluk binasının önünde görevli polislere 15 molotof kokteyli fırlattıktan sonra kaçtığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Selanik'te Türk Başkonsolosluğu'nun önündeki polis kulübesi, daha önce de birçok kez saldırıya uğramıştı.

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