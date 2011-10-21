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Dünya

Türkiye'nin savunma hakkı var WASHINGTON (A.A)

21 Ekim 2011 01:43

-Türkiye'nin savunma hakkı var WASHINGTON (A.A) - 20.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ''Irak'ın komşularını Irak'ın egemenliğine saygı göstermeye ve sınır bölgesindeki terör örgütleriyle mücadelede Irak ile yakın işbirliği yapmaya çağırıyoruz, ancak müttefikimiz Türkiye'nin bu terör saldırılarına karşı kendini savunmak için harekete geçme hakkını tam biçimde tanıyoruz'' dedi. Toner, dünkü günlük basın brifinginde sorulan, ''ABD, kuzey Iraklı yetkililerle, terör örgütü PKK konusunda Türkiye ile olan işbirlikleri hakkında görüşüyor mu?'' yönündeki soruyu bugün yazılı olarak yanıtladı. Yanıtında, ABD hükümetinin Irak ve Türkiye hükümetleriyle geniş çaplı ve derin bir ilişkisi olduğuna işaret eden Toner, bu çabada tüm taraflarca işbirliği halinde olunmasını teşvik ettiklerini ve bunu sürdüreceklerini belirtti. Toner, şunları kaydetti: ''Amerikalı, Iraklı ve Türk yetkililerin, Türkiye, Irak ve ABD'nin ortak düşmanı olan PKK ile mücadelede işbirliği de dahil olmak üzere, sınır konularında istişareler yaptıkları ve düzenli olarak toplantılar düzenledikleri bir mekan vazifesi gören 'Üçlü Güvenlik Diyaloğu' adlı bir mekanizma var.  Irak'ın komşularını Irak'ın egemenliğine saygı göstermeye ve sınır bölgesindeki terör örgütleriyle mücadelede Irak ile yakın işbirliği yapmaya çağırıyoruz, ancak müttefikimiz Türkiye'nin bu terör saldırılarına karşı kendini savunmak için harekete geçme hakkını tam biçimde tanıyoruz.''

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