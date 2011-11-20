-Türkiye'nin Sana Büyükelçisi göreve başladı SANA (A.A) - 20.11.2011 - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi temsilci yardımcısı olarak görev yaparken Sana Büyükelçiliğine atanan Fazlı Çorman göreve başladı. Büyükelçi Çorman yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalbinde her zaman özel bir yer tutan Yemen'de görev yapmanın bir Türk diplomatı için elbette büyük gurur kaynağı olduğunu, özellikle böyle zor bir döneminde Yemen gibi dost ve kardeş bir ülkede görev yapmanın getirdiği müstesna sorumluluğu bütün benliğinde hissettiğini söyledi. Türkiye ile Yemen arasında mükemmel ilişkilerin bulunduğunu ve bu ilişkilerin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu yıl başında Yemen'e yaptığı ziyaretle taçlanmışken ülkenin talihsiz bir siyasi krize girdiğini anlatan Çorman, ''hem kardeş Yemen halkının sorunlarından en kısa zamanda ve en az hasarla kurtulmasını, hem de büyük imkanlar sunan Türk-Yemen ilişkilerinin gelişmesi, güçlenmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini'' söyledi.