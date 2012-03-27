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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Mersin'e ulaştı

Büyükelçi Önhon, Mersin limanında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bütün arkadaşlarla sağ salim geldik. Önemli olan odur" dedi

27 Mart 2012 17:15

 

Şam Büyükelçiliği'nin kapatılması üzerine dün akşam karayolu ile Beyrut'a geçen Büyükelçi Ömer Önhon ve Büyükelçilik çalışanlarının yolculuk ettiği gemi, Mersin'e geldi Ankara'nın, Şam Büyükelçiliği'ni kapatma kararı üzerine dün akşam karayolu ile...
 
ANKA'nın haberine göre; Şam Büyükelçiliği'nin kapatılması üzerine dün akşam karayolu ile Beyrut'a geçen Büyükelçi Önhon ve Büyükelçilik çalışanlarının yolculuk ettiği gemi, Mersin'e geldi Ankara'nın, Şam Büyükelçiliği'ni kapatma kararı üzerine dün akşam karayolu ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçen Büyükelçi Ömer Önhon ve Büyükelçlilik çalışanlarının bindikleri gemi, Mersin limanına ulaştı. 
 
Büyükelçi Önhon, Mersin limanında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bütün arkadaşlarla sağ salim geldik. Önemli olan odur" dedi. 
 
 

'İki Türk gazeteci için girişimler sürüyor'

 
 
Suriye'de kaybolan iki Türk gazetecisinin sorulması üzerine Önhon, "O konuda bizim bütün girişimlerimizi yaptık ve devam ediyoruz. Buraya gelmemiz tabiyatıyla bu konuyu takip etmeme anlamına gelmiyor. Takip etmeye devam ediyoruz" karşılığını verdi. 
 
Önhon, diğer bir sorunun karşısında da Halep Başkonsolosluğu'nun açık olduğuna, faaliyetlerini sürdüğüne dikkat çekti.
 
 

Yolda 'sıkıntılar yaşamadık'

 
 
Suriye'den ayrılırken sıkıntılar yaşayıp yaşamadıkları sorulması üzerine de "Hayır yaşamadık. Hayır. Gayet rahat bir biçimde oraya (Beyrut'a) intikal ettik. Onu söyleyebilirim" dedi. 
 
Neden Türkiye'ye gemi ile geldiklerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Önhon, "Çünkü karayolu güvenli değildi. Havayoluyla da mümkün değildi. En uygun yöntem bu şekilde gelmekti" şeklinde konuştu. 
 
Büyükelçi Önhon ve Büyükelçilik çalışanlarının Büyükelçiliğin kapatılması kararı üzerine dün akşama 15 araçla karayolu ile Beyrut'a ulaştıktan sonra gemiye bindikleri belirtiliyor. 
 
Önhon ve Büyükelçilik çalışanlarının, Mersin'den karayolu ile Adana'ya, buradan uçak ile Ankara'ya gitmeleri bekleniyor.

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