Türkiye'nin 'saat' problemi bitmiyor

Türkiye’nin iki yıl önce sabit saat uygulamasına geçmesiyle başlayan ‘zamansal uyum’ problemi devam ediyor. Avrupa ülkelerinin yaz saati uygulamasına geçmesiyle birlikte, bazı elektronik aletlerin otomatik olarak saati ileri alması, birçok vatandaşı zor durumda bıraktı.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar bu durumda saatleri otomatik olarak ileri alabiliyor. Bu da vatandaşlara bir saat karmaşası yaşatabiliyor. Telefonlar ve bilgisayarlar saati otomatik olarak ileri alsa da ülkemiz bu yıl yaz saati uygulamasına geçmeyeceği için saatlerin ileri alınmaması gerekiyor.

Sabit saat uygulaması, kışın milyonlarca insanı sabahın ‘kör saati’nde işe göndermesinin yanı sıra, yaşanan karmaşa sebebiyle ‘saat kaç’ sorusunu bir kez daha sordurdu. Sorunun cevabına, atom saati süresiyle senkronize edilen SaatKac.info.tr’den öğrenebilirsiniz.

Türkiye’de sabit saat uygulamasına geçilmesiyle saatlerin ileri ve geri alınması işlemi durduruldu. İki sene önce kış saati uygulamasına geçmeyen Türkiye, kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçti.