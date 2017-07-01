Türkiye'nin Rusya ve Katar'a ihracatı arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen haziran ayı ihracat verilerine ilişkin basın toplantısında, ilk beş ayda ihracatta güçlü bir canlanma yaşandığını, bunun büyümeye de yansıdığını kaydetti. Büyükekşi, Türkiye'nin Rusya ve Katar'a ihracatının arttığını belirtti.

Haziran ayında açıklanan 2017 yılı birinci çeyrek büyüme rakamının yüzde 5 olarak gerçekleştiğini anımsatan Büyükekşi, böyle güçlü bir büyüme yakalanacağını hiç kimsenin beklemediğine işaret ederek, "Bizi sürekli olumsuz şekilde değerlendiren uluslararası kuruluşlar bile önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini revize ettiler" dedi.

Büyükekşi, "Haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla 12 milyar 70 milyon dolar oldu. Bu sınırlı artışın ana sebebi ise geçtiğimiz yıl haziranda 26 iş günü olmasına rağmen bu yıl Ramazan Bayramının etkisiyle 24 iş günü olması" şeklinde konuştu.

"Rusya'dan ve Orta Asya'dan gelen turist sayısında yükseliş var"

Gerek Rusya'dan, gerek Irak'tan, gerekse Orta Asya ülkelerinden gelen turist sayısında yükseliş gördüklerini hatırlatan Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti: "Umuyorum ki Avrupa'dan gelen turist sayısında da bir süre sonra canlanma başlayacaktır. Bu sene ülkemizde ağırlayacağımız turist sayısı, geçen yılın üzerinde olacak. İnşallah 2018'de daha da iyi rakamlar göreceğiz. Burada vurgulamak istediğim konu şu; zor gibi görünen, ulaşılması imkansız gelen hedefler bu ülkenin dinamizmi ile, milletimizin azmi ve Allah'ın da yardımıyla bir bir ulaşılabilir hedeflerdir. İhtiyacımız olan 3 şey inanmak, çalışmak ve sabretmek."

“En yüksek ihracat artışı, yüzde 89 ile Rusya'ya”

Büyükekşi, haziran ayında 122 ülkeye ihracatın arttığını, 109 ülkeye olan ihracatın ise gerilediğini bildirdi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkedeki değişimlere bakılacak olunursa; Almanya'ya ihracatın yüzde 4.4, İngiltere'ye ihracatın yüzde 2.1, İtalya'ya ihracatın yüzde 1.8, ABD'ye ihracatın yüzde 14.1, Irak'a ihracatın ise yüzde 4.4 artış gösterdiğinin altını çizen Büyükekşi, "En fazla ihracat yaptığımız 20 ülke arasında, en yüksek ihracat artışını yüzde 89 ile Rusya'ya yakaladık. Böylelikle, Rusya'ya ihracat artış oranımız 2017'de aylık bazda en yüksek seviyesini yakalamış oldu. Rusya'ya ihracatımızdaki bu artışta bu ülkeye yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu" ifadelerini kullandı.

“İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerileme”

"Böylelikle haziranda AB'nin ihracatımızdaki payı 50.5 oldu. Bunun yanında haziranda Kuzey Amerika'ya ihracatımız yüzde 17.8, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 17, Uzakdoğu'ya ise yüzde 21 artış gösterdi. Diğer taraftan, ihracatımız Afrika'ya yüzde 6, Ortadoğu'ya ise yüzde 9.9 azaldı. Ortadoğu'ya ihracatımızın gerilemesinde İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ihracatımızdaki gerileme etkili oldu. Bu 3 ülkeye haziran ayındaki ihracatımız 234 milyon dolar geriledi. Bunların yanında Katar'a ise ihracatımız yüzde 49.2 artış kaydetti. Değer bazında ise bu artış 17.6 milyon dolar düzeyinde. İlk 6 ayda ise ihracatımız AB'ye 3 milyar dolar artış kaydetti. AB'den sonra ihracat artışımıza en büyük katkıyı 936 milyon dolar artış ile Kuzey Amerika ülkeleri ve 659 milyon dolar artış ile Ortadoğu vermiş oldu."