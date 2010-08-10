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Spor

TÜRKİYE'NİN ROMANYA "KABUSU" İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2010 14:03

-TÜRKİYE'NİN ROMANYA "KABUSU" İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 -  2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda Eylül ayında Kazakistan ve Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, bu maçlara hazırlık niteliğindeki yarınki özel Romanya sınavı öncesi, rakibi karşısında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. İki ülke (A) milli futbol takımları tarihte şimdiye dek 22 maç yaparken, bunlardan 12'sini Romanya, sadece 3'ünü Türkiye kazandı, 7 maç da berabere bitti. Türk Milli Futbol Takımı'nın 20 golüne Romanya 46 golle yanıt verdi. Türkiye ile Romanya, tarihte 8'i resmi, 14'ü özel olmak üzere toplam 22 maç yaparken, bunlardan 12'si Türkiye, 10'u ise Romanya'da oynadı. -SON GALİBİYET 45 YIL ÖNCE- Türkiye, yarınki rakibi Romanya karşısında son galibiyetini 45 yıl önce aldı. 23 Ekim 1965 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazanan Ay-yıldızlı ekip, bu tarihten sonra Romanya ile çeşitli dönemlerde yaptığı son 11 maçta da galip gelemedi. Bu süre içinde 6 yenilgi, 5 beraberlik aldı. Bu arada Türkiye, Romanya ile yaptığı 22 maçtan 8'inde gol atamazken, sadece 2'sinde kalesini gole kapatabildi. -İLK MİLLİ MAÇ ROMANYA İLE- Türk Milli Futbol Takımı, 87 yıllık tarihindeki ilk maçını yarınki rakibi Romanya ile yaptı. Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı. -EN ÇOK GOLÜ ROMANYA'DAN YEDİ- Ay-yıldızlı ekip, 87 yıllık tarihinde geride kalan 472 maçta en çok golü,  Romanya'dan yedi. Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 22 maçta tam 46 kez havalandırdı. Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, 87 yıllık tarihinde en çok maçı da 22 kezle Romanya ile yaptı. İki ülke milli takımları en son 22 Ağustos 2007 tarihinde Bükreş'te karşılaştı ve 2-0 Romanya galip geldi. -TÜRKİYE-ROMANYA MAÇLARI- Türkiye ile Romanya (A) milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:    Tarih         Yer        Organizasyon      Sonuç ----------     --------     ------------      ----- 26.10.1923     İstanbul     Özel              2 - 2 01.05.1925     Bükreş       Özel              2 - 1 07.05.1926     İstanbul     Özel              1 - 3 15.04.1928     Tameşvar     Özel              2 - 4 02.11.1958     Bükreş       Avr.Şam.Ele.Gru.  0 - 3 26.04.1959     İstanbul     Avr.Şam.Ele.Gru.  2 - 0 14.05.1961     Ankara       Özel              0 - 1 08.10.1961     Bükreş       Özel              0 - 4 09.10.1963     Ankara       Özel              0 - 0 02.05.1965     Bükreş       Dün.Kup.Ele.Gru.  0 - 3 23.10.1965     Ankara       Dün.Kup.Ele.Gru.  2 - 1 19.03.1974     İstanbul     Özel              1 - 1 12.10.1975     Bükreş       Özel              2 - 2 23.03.1977     Bükreş       Balkan Kupası     0 - 4 22.03.1978     İstanbul     Balkan Kupası     1 - 1 29.01.1983     İstanbul     Özel              1 - 1 09.03.1983     Tirgu Mureş  Özel              1 - 3 03.04.1985     Craiova      Dün.Kup.Ele.Gru.  0 - 3 13.11.1985     İzmir        Dün.Kup.Ele.Gru.  1 - 3 04.03.1987     Ankara       Özel              1 - 3 15.02.1995     İzmir        Özel              1 - 1 22.08.2007     Bükreş       Özel              0 - 2 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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