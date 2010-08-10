-TÜRKİYE'NİN ROMANYA "KABUSU" İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda Eylül ayında Kazakistan ve Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, bu maçlara hazırlık niteliğindeki yarınki özel Romanya sınavı öncesi, rakibi karşısında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. İki ülke (A) milli futbol takımları tarihte şimdiye dek 22 maç yaparken, bunlardan 12'sini Romanya, sadece 3'ünü Türkiye kazandı, 7 maç da berabere bitti. Türk Milli Futbol Takımı'nın 20 golüne Romanya 46 golle yanıt verdi. Türkiye ile Romanya, tarihte 8'i resmi, 14'ü özel olmak üzere toplam 22 maç yaparken, bunlardan 12'si Türkiye, 10'u ise Romanya'da oynadı. -SON GALİBİYET 45 YIL ÖNCE- Türkiye, yarınki rakibi Romanya karşısında son galibiyetini 45 yıl önce aldı. 23 Ekim 1965 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazanan Ay-yıldızlı ekip, bu tarihten sonra Romanya ile çeşitli dönemlerde yaptığı son 11 maçta da galip gelemedi. Bu süre içinde 6 yenilgi, 5 beraberlik aldı. Bu arada Türkiye, Romanya ile yaptığı 22 maçtan 8'inde gol atamazken, sadece 2'sinde kalesini gole kapatabildi. -İLK MİLLİ MAÇ ROMANYA İLE- Türk Milli Futbol Takımı, 87 yıllık tarihindeki ilk maçını yarınki rakibi Romanya ile yaptı. Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı. -EN ÇOK GOLÜ ROMANYA'DAN YEDİ- Ay-yıldızlı ekip, 87 yıllık tarihinde geride kalan 472 maçta en çok golü, Romanya'dan yedi. Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 22 maçta tam 46 kez havalandırdı. Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, 87 yıllık tarihinde en çok maçı da 22 kezle Romanya ile yaptı. İki ülke milli takımları en son 22 Ağustos 2007 tarihinde Bükreş'te karşılaştı ve 2-0 Romanya galip geldi. -TÜRKİYE-ROMANYA MAÇLARI- Türkiye ile Romanya (A) milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tarih Yer Organizasyon Sonuç ---------- -------- ------------ ----- 26.10.1923 İstanbul Özel 2 - 2 01.05.1925 Bükreş Özel 2 - 1 07.05.1926 İstanbul Özel 1 - 3 15.04.1928 Tameşvar Özel 2 - 4 02.11.1958 Bükreş Avr.Şam.Ele.Gru. 0 - 3 26.04.1959 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2 - 0 14.05.1961 Ankara Özel 0 - 1 08.10.1961 Bükreş Özel 0 - 4 09.10.1963 Ankara Özel 0 - 0 02.05.1965 Bükreş Dün.Kup.Ele.Gru. 0 - 3 23.10.1965 Ankara Dün.Kup.Ele.Gru. 2 - 1 19.03.1974 İstanbul Özel 1 - 1 12.10.1975 Bükreş Özel 2 - 2 23.03.1977 Bükreş Balkan Kupası 0 - 4 22.03.1978 İstanbul Balkan Kupası 1 - 1 29.01.1983 İstanbul Özel 1 - 1 09.03.1983 Tirgu Mureş Özel 1 - 3 03.04.1985 Craiova Dün.Kup.Ele.Gru. 0 - 3 13.11.1985 İzmir Dün.Kup.Ele.Gru. 1 - 3 04.03.1987 Ankara Özel 1 - 3 15.02.1995 İzmir Özel 1 - 1 22.08.2007 Bükreş Özel 0 - 2 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.