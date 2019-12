-TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi Avrupa elemelerinde (D) Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki en güçlü rakibi Hollanda ile daha önce 8 kez karşılaştı. Son Dünya Kupası'nın finalisti, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in ülkesi olan Hollanda ile geçmişte 8 maç yapan Türkiye, bunlardan 2'sini kazandı, 3'ünü yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. 5'i Hollanda'da, 3'ü Türkiye'de, 4'ü resmi, 4'ü özel toplam 8 maçta Türkiye'nin 5 golüne, Hollanda 8 golle yanıt verdi. İki ülke A milli takımları en son 17 Kasım 2010 tarihinde Amsterdam'daki özel maçta karşı karşıya geldi ve Hollanda bu maçı 1-0 kazandı. Bu arada, Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları, Dünya Kupası elemelerinde daha önce 4 kez karşılaştı. Bu maçlardan 2'sini Hollanda, 1'ini Türkiye kazanırken, 1'i berabere sonuçlandı. Türkiye, 1998 Dünya Kupası elemelerinde 2 Nisan 1997 tarihinde Bursa'daki maçta, rakibini Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Türkiye ile Hollanda arasında yapılan maçların sonuçları şöyle: Tarih Yer Organizasyon Sonuç ---------- --------- ---------------------- ----- 04.05.1958 Amsterdam Özel 2 - 1 10.05.1959 İstanbul Özel 0 - 0 16.12.1992 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 24.02.1993 Utrecht Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 02.04.1997 Bursa Dünya Kupası Elemeleri 1 - 0 11.10.1997 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 0 28.02.2001 Amsterdam Özel 0 - 0 17.11.2010 Amsterdam Özel 0 - 1 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -MACARİSTAN Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki rakiplerinden Macaristan ile daha önce 10 kez karşılaştı. İki ülke A milli futbol takımları arasında geçmişte yapılan 10 maçtan 4'ünü Türkiye, 5'ini Macaristan kazanırken, 1 maç da berabere bitti. Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 13 golüne, Macarlar 21 golle yanıt verdi. Türkiye ile Macaristan arasında 6'sı özel, 4'ü resmi olmak üzere geride kalan 10 maçtan 4'ü Türkiye, 6'sı ise Macaristan sınırları içinde oynandı. İki ekip en son 12 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında karşılaştı ve Türkiye, Gökhan Ünal, Mehmet Aurelio ve Halil Altıntop'un golleriyle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu arada Türkiye, 88 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birisini Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi. -TÜRKİYE'NİN RESMİ MAÇLARDA YENİLGİSİ YOK- İki ülke A milli futbol takımları arasında şimdiye dek 4 resmi maç yapılırken, Türkiye, rakibine mağlup olmadı. 1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 biterken, İstanbul'da yapılan rövanş maçını Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda ise Türkiye, deplasmanda yaptığı maçı 1-0, İstanbul'dakini ise 3-0 kazanmayı başardı. -MAÇLAR- Türkiye ile Macaristan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tarih Yer Organizasyon Sonuç ---------- -------- --------------------------- ----- 19.02.1956 İstanbul Özel 3 - 1 29.04.1962 Budapeşte Özel 1 - 2 22.09.1982 Györ Özel 0 - 5 04.04.1984 İstanbul Özel 0 - 6 16.03.1988 Budapeşte Özel 0 - 1 05.09.1990 Budapeşte Özel 1 - 4 07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 2 06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0 07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 0 12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -ROMANYA Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki rakiplerinden Romanya ile daha önce 23 kez karşılaştı. İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlardan 4'ünü Türkiye, 12'sini Romanya kazanırken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 22 golüne Romanya 46 golle yanıt verdi. Türkiye ile Romanya, tarihte 8'i resmi, 15'i özel olmak üzere toplam 23 maç yaparken, bunlardan 13'ü Türkiye, 10'u ise Romanya'da oynadı. Bu arada, Türkiye, Romanya ile yaptığı 23 maçtan 8'inde gol atamazken, sadece 3'ünde kalesini gole kapatabildi. İki ülke A milli takımları arasındaki son maç 11 Ağustos 2010 tarihinde İstanbul'da oynandı ve özel karşılaşmayı Türkiye, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın golleriyle 2-0 kazandı. -İLK MİLLİ MAÇ ROMANYA İLE- Türk Milli Futbol Takımı, 88 yıllık tarihindeki ilk maçını Romanya ile yaptı. Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı. -TÜRKİYE, EN ÇOK GOLÜ ROMANYA'DAN YEDİ- Ay-yıldızlı ekip, 88 yıllık tarihinde geride kalan 481 maçta en çok golü, Romanya'dan yedi. Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 23 maçta tam 46 kez havalandırdı. Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihte en çok maçı da 23 kezle Romanya ile yaptı. -MAÇLAR- Türkiye ile Romanya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tarih Yer Organizasyon Sonuç ---------- -------- --------------------------- ----- 26.10.1923 İstanbul Özel 2 - 2 01.05.1925 Bükreş Özel 2 - 1 07.05.1926 İstanbul Özel 1 - 3 15.04.1928 Tameşvar Özel 2 - 4 02.11.1958 Bükreş Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 3 26.04.1959 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0 14.05.1961 Ankara Özel 0 - 1 08.10.1961 Bükreş Özel 0 - 4 09.10.1963 Ankara Özel 0 - 0 02.05.1965 Bükreş Dünya Kupası Elemeleri 0 - 3 23.10.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 2 - 1 19.03.1974 İstanbul Özel 1 - 1 12.10.1975 Bükreş Özel 2 - 2 23.03.1977 Bükreş Balkan Kupası 0 - 4 22.03.1978 İstanbul Balkan Kupası 1 - 1 29.01.1983 İstanbul Özel 1 - 1 09.03.1983 Tirgu Mureş Özel 1 - 3 03.04.1985 Craiova Dünya Kupası Elemeleri 0 - 3 13.11.1985 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 04.03.1987 Ankara Özel 1 - 3 15.02.1995 İzmir Özel 1 - 1 22.08.2007 Bükreş Özel 0 - 2 11.08.2010 İstanbul Özel 2 - 0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -ESTONYA Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki rakiplerinden Estonya ile daha önce 5 kez karşılaştı. İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlardan 2'sini Türkiye kazanırken, diğer 3'ü berabere sonuçlandı. Üçü Estonya'nın başkenti Tallinn'de, 1'i tarafsız saha olarak Almanya'nın Hamburg kentinde, 1'i de Kayseri'de yapılan, 3'ü özel, 2'i resmi toplam 5 maçta Türkiye'nin 9 golüne, Estonya 4 golle yanıt verdi. Her iki ülke milli takımları 2010 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer alırken, Tallinn'de sürpriz biçimde 0-0 biten maç Türkiye'ye puan açısından büyük darbe vurmuştu. İki ülke arasında son maç 5 Eylül 2009 tarihinde Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynandı. 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan'ın golleriyle 4-2 kazandı. Türkiye ile Estonya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tarih Yer Organizasyon Sonuç ---------- ------- ----------------------- ----- 19.06.1924 Tallinn Özel 4 - 1 29.05.1996 Tallinn Özel 0 - 0 28.05.2006 Hamburg Özel 1 - 1 15.10.2008 Tallinn Dünya Kupası Elemeleri 0 - 0 05.09.2009 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri 4 - 2 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -ANDORRA İLE İLK KEZ- Türk Milli Takımı, (D) Grubu'ndaki bir diğer rakibi Andorra ile 88 yıllık tarihinde hiç maç yapmadı. 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda aynı gruba düşen her iki ülke A milli futbol takımları ilk kez birbirlerine rakip olacaklar.