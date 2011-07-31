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TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ İSTANBUL (A.A)

31 Temmuz 2011 17:14

-TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi Avrupa elemelerinde (D) Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki en güçlü rakibi Hollanda ile daha önce 8 kez karşılaştı. Son Dünya Kupası'nın finalisti, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in ülkesi olan Hollanda ile geçmişte 8 maç yapan Türkiye, bunlardan 2'sini kazandı, 3'ünü yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. 5'i Hollanda'da, 3'ü Türkiye'de, 4'ü resmi, 4'ü özel toplam 8 maçta Türkiye'nin 5 golüne, Hollanda 8 golle yanıt verdi. İki ülke A milli takımları en son 17 Kasım 2010 tarihinde Amsterdam'daki özel maçta karşı karşıya geldi ve Hollanda bu maçı 1-0 kazandı. Bu arada, Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları, Dünya Kupası elemelerinde daha önce 4 kez karşılaştı. Bu maçlardan 2'sini Hollanda, 1'ini Türkiye kazanırken, 1'i berabere sonuçlandı. Türkiye, 1998 Dünya Kupası elemelerinde 2 Nisan 1997 tarihinde Bursa'daki maçta, rakibini Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Türkiye ile Hollanda arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:    Tarih         Yer             Organizasyon         Sonuç ----------    ---------     ----------------------    ----- 04.05.1958    Amsterdam             Özel              2 - 1 10.05.1959    İstanbul              Özel              0 - 0 16.12.1992    İstanbul      Dünya Kupası Elemeleri    1 - 3 24.02.1993    Utrecht       Dünya Kupası Elemeleri    1 - 3 02.04.1997    Bursa         Dünya Kupası Elemeleri    1 - 0 11.10.1997    Amsterdam     Dünya Kupası Elemeleri    0 - 0 28.02.2001    Amsterdam             Özel              0 - 0 17.11.2010    Amsterdam             Özel              0 - 1 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -MACARİSTAN Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki rakiplerinden Macaristan ile daha önce 10 kez karşılaştı. İki ülke A milli futbol takımları arasında geçmişte yapılan 10 maçtan 4'ünü Türkiye, 5'ini Macaristan kazanırken, 1 maç da berabere bitti. Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 13 golüne, Macarlar 21 golle yanıt verdi. Türkiye ile Macaristan arasında 6'sı özel, 4'ü resmi olmak üzere geride kalan 10 maçtan 4'ü Türkiye, 6'sı ise Macaristan sınırları içinde oynandı. İki ekip en son 12 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında karşılaştı ve Türkiye, Gökhan Ünal, Mehmet Aurelio ve Halil Altıntop'un golleriyle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu arada Türkiye, 88 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birisini Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi. -TÜRKİYE'NİN RESMİ MAÇLARDA YENİLGİSİ YOK- İki ülke A milli futbol takımları arasında şimdiye dek 4 resmi maç yapılırken, Türkiye, rakibine mağlup olmadı. 1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 biterken, İstanbul'da yapılan rövanş maçını Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda ise Türkiye, deplasmanda yaptığı maçı 1-0, İstanbul'dakini ise 3-0 kazanmayı başardı. -MAÇLAR- Türkiye ile Macaristan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:            Tarih        Yer                 Organizasyon            Sonuç ----------    --------      ---------------------------     ----- 19.02.1956    İstanbul                Özel                  3 - 1 29.04.1962    Budapeşte               Özel                  1 - 2 22.09.1982    Györ                    Özel                  0 - 5 04.04.1984    İstanbul                Özel                  0 - 6 16.03.1988    Budapeşte               Özel                  0 - 1 05.09.1990    Budapeşte               Özel                  1 - 4 07.09.1994    Budapeşte     Avrupa Şampiyonası Elemeleri    2 - 2 06.09.1995    İstanbul      Avrupa Şampiyonası Elemeleri    2 - 0 07.10.2006    Budapeşte     Avrupa Şampiyonası Elemeleri    1 - 0 12.09.2007    İstanbul      Avrupa Şampiyonası Elemeleri    3 - 0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -ROMANYA Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki rakiplerinden Romanya ile daha önce 23 kez karşılaştı. İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlardan 4'ünü Türkiye, 12'sini Romanya kazanırken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 22 golüne Romanya 46 golle yanıt verdi. Türkiye ile Romanya, tarihte 8'i resmi, 15'i özel olmak üzere toplam 23 maç yaparken, bunlardan 13'ü Türkiye, 10'u ise Romanya'da oynadı. Bu arada, Türkiye, Romanya ile yaptığı 23 maçtan 8'inde gol atamazken, sadece 3'ünde kalesini gole kapatabildi. İki ülke A milli takımları arasındaki son maç 11 Ağustos 2010 tarihinde İstanbul'da oynandı ve özel karşılaşmayı Türkiye, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın golleriyle 2-0 kazandı. -İLK MİLLİ MAÇ ROMANYA İLE- Türk Milli Futbol Takımı, 88 yıllık tarihindeki ilk maçını Romanya ile yaptı. Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı. -TÜRKİYE, EN ÇOK GOLÜ ROMANYA'DAN YEDİ- Ay-yıldızlı ekip, 88 yıllık tarihinde geride kalan 481 maçta en çok golü, Romanya'dan yedi. Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 23 maçta tam 46 kez havalandırdı. Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihte en çok maçı da 23 kezle Romanya ile yaptı. -MAÇLAR- Türkiye ile Romanya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:    Tarih         Yer               Organizasyon            Sonuç ----------     --------     ---------------------------    ----- 26.10.1923     İstanbul                Özel                2 - 2 01.05.1925     Bükreş                  Özel                2 - 1 07.05.1926     İstanbul                Özel                1 - 3 15.04.1928     Tameşvar                Özel                2 - 4 02.11.1958     Bükreş       Avrupa Şampiyonası Elemeleri   0 - 3 26.04.1959     İstanbul     Avrupa Şampiyonası Elemeleri   2 - 0 14.05.1961     Ankara                  Özel                0 - 1 08.10.1961     Bükreş                  Özel                0 - 4 09.10.1963     Ankara                  Özel                0 - 0 02.05.1965     Bükreş       Dünya Kupası Elemeleri         0 - 3 23.10.1965     Ankara       Dünya Kupası Elemeleri         2 - 1 19.03.1974     İstanbul                Özel                1 - 1 12.10.1975     Bükreş                  Özel                2 - 2 23.03.1977     Bükreş       Balkan Kupası                  0 - 4 22.03.1978     İstanbul     Balkan Kupası                  1 - 1 29.01.1983     İstanbul                Özel                1 - 1 09.03.1983     Tirgu Mureş             Özel                1 - 3 03.04.1985     Craiova      Dünya Kupası Elemeleri         0 - 3 13.11.1985     İzmir        Dünya Kupası Elemeleri         1 - 3 04.03.1987     Ankara                  Özel                1 - 3 15.02.1995     İzmir                   Özel                1 - 1 22.08.2007     Bükreş                  Özel                0 - 2 11.08.2010     İstanbul                Özel                2 - 0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -ESTONYA Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki rakiplerinden Estonya ile daha önce 5 kez karşılaştı. İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlardan 2'sini Türkiye kazanırken, diğer 3'ü berabere sonuçlandı. Üçü Estonya'nın başkenti Tallinn'de, 1'i tarafsız saha olarak Almanya'nın Hamburg kentinde, 1'i de Kayseri'de yapılan, 3'ü özel, 2'i resmi toplam 5 maçta Türkiye'nin 9 golüne, Estonya 4 golle yanıt verdi. Her iki ülke milli takımları 2010 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer alırken, Tallinn'de sürpriz biçimde 0-0 biten maç Türkiye'ye puan açısından büyük darbe vurmuştu.  İki ülke arasında son maç 5 Eylül 2009 tarihinde Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynandı. 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan'ın golleriyle 4-2 kazandı.   Türkiye ile Estonya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:   Tarih         Yer           Organizasyon          Sonuç ----------    -------    -----------------------    ----- 19.06.1924    Tallinn            Özel               4 - 1 29.05.1996    Tallinn            Özel               0 - 0 28.05.2006    Hamburg            Özel               1 - 1 15.10.2008    Tallinn     Dünya Kupası Elemeleri    0 - 0 05.09.2009    Kayseri     Dünya Kupası Elemeleri    4 - 2 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -ANDORRA İLE İLK KEZ- Türk Milli Takımı, (D) Grubu'ndaki bir diğer rakibi Andorra ile 88 yıllık tarihinde hiç maç yapmadı. 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda aynı gruba düşen her iki ülke A milli futbol takımları ilk kez birbirlerine rakip olacaklar.

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