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Spor

Türkiye'nin rakibi Çin oldu ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2011 00:57

-Türkiye'nin rakibi Çin oldu ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Dünya Yıldız Kızlar Voleybol şampiyonası yarı final maçında Çin, Polonya'yı 3-1 yendi. Çin aldığı bu galibiyetle yarın Türkiye ile şampiyonluk maçı kazanmaya hak kazandı. Dünya şampiyonunu belirleyecek karşılaşma, yarın saat 17.30'da TVF Başkent Spor Salonununda oynanacak. Stat: TVF Başkent Hakemler: Graass Brezilya xxx, Evgery Makshavo xx Çin: Ning Wang xxx, Ningya Tang xxx, Peiyi Liu xxx, Bei Wuu xx, Fang Duan xx, Ting Zhu xxx (Liuyan Huang xxx, Weiwei Li xx, Ruoya Xu xx, Yunlu Wang xx) Polonya: Paulina Glaz xx, Patrycja Flakus xx, Aleksandra Wojcik xx, Iga Chojnacka xx, Natalia Gajewska xx, Ewelina Janika xx (Anna Korabiec xx, Natalia Strozik x, Ewelina Tobiasz x, Martyna Grajber x, Julia Twarowska x) Setler: 25-21, 21-25, 25-23, 25-20 Süre 93 dakika (23, 24, 23, 23)

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