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Spor

Türkiye'nin Pekin karnesi

Pekin Olimpiyatları'na tarihinde en çok branşta ve en çok sayıda sporcuyla katılan Türkiye, 1 altın 4 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

24 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, toplam 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Türk Olimpiyat Takımı, 2004 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen olimpiyatları 3 altın, 3 gümüş ve 4 de bronz madalyayla tamamlamıştı.

Türkiye, 12 branş ve 68 sporcuyla, olimpiyat tarihinde en çok sayıda branş ve en çok sayıda sporcu katılımıyla yer aldığı Pekin-2008'de, Seul-1988'in ardından en az altın madalyaya ulaştı. Buna karşın, Pekin-2008'de elde edilen toplam 8 madalya, Roma-1960'ın ardından, Atina-2004'ten sonra kazanılan en çok sayıda madalya olarak dikkat çekti.

En yüksek sporcu sayısı

Türk Olimpiyat Takımı Pekin'de atletizm, güreş, halter, tekvando, boks, yüzme, yelken, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, judo ve bisiklette mücadele etti.

Türkiye olimpiyatlarda bundan daha önce en çok spor dalında, 11 branşla 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilmişti. Atina-2004'de ise Türkiye 10 branşta mücadele etmişti.

Türk Olimpiyat Takımı, Pekin-2008'de en çok branşta yarışmanın yanısıra, ayrıca en çok sporcuyla da mücadele etti.

68 sporcuyla madalya mücadelesi veren Türkiye, daha önce Londra-1948'de 67 sporcuyla temsil edilmişti. Atina-2004'te Türk Olimpiyat Takımı 66 sporcudan oluşuyordu.

Madalya Kazananlar

Pekin-2008'de Türkiye'nin kazandığı toplam 8 madalyada da yeni isimlerin imzası bulunuyor. Atina-2004'te kürsüye çıkan hiçbir Türk sporcu Pekin'de madalyaya ulaşamazken, Türkiye adına serbest güreşte Ramazan Şahin altın, halterde Sibel Özkan, atletizmde Elvan Abeylegesse (2) ve tekvandoda Azize Tanrıkulu gümüş, grekoromen güreşte Nazmi Avluca, tekvandoda Servet Tazegül, boksta da Yakup Kılıç bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye oyunlarda 2 gümüş madalya kazandıran Elvan Abeylegesse ayrıca, olimpiyat tarihinde bir olimpiyatta Türkiye'ye 2 madalya getiren ilk Türk sporcu unvanına erişti.

Toplam madalya sayısı

Türkiye'nin, olimpiyat oyunları tarihinde kazandığı toplam madalya sayısı Pekin-2008'de 82'ye ulaştı. Türkiye, olimpiyat oyunları tarihi boyunca toplam 37 altın, 23 gümüş ve 22 bronz madalya elde etti.

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