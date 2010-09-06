Türkiye'nin Pakistan'a yardımı 50 milyon lirayı aştı

T24 - Pakistan’daki sel felaketinin ardından bu ülkeye en büyük yardım eli Türkiye’den uzandı. Devlet kurumları, özel kuruluşlar ve vatandaşlar selden büyük zarar gören Pakistan halkına yalnız olmadıklarını gösterdi. Halen devam eden çok sayıdaki yardım kampanyasında toplanan bağışların 50 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor. Türkiye yardım seferberliğini sürdürürken, Başbakan Erdoğan geçen hafta Pakistan'a yeterli yardımda bulunmayan petrol zengini İslam ülkelerini sert bir dille eleştirmişti.







Başbakan Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerinin sel felaketine uğrayan Pakistan’a yeteri kadar yardım yapmamasını eleştirerek, "Benim petrolüm var diyen ülkeler, İslam dünyası acaba ne yapıyor? Petrolünün kaçta kaçını buraya veriyor. Gücenmesinler darılmasınlar bu petrolü siz bulmadınız, bu size bir nimet. Bu ne zaman işe yarayacak Biz bunları saltanatlarımızı ikame etmekte mi kullanacağız? Biz bunu Pakistan’ın düştüğü bu durumda kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız?" demişti.







Başbakan’ın eleştirdiği İslam ülkelerinin aksine Türkiye ise bu zor gününde Pakistan’ı yalnız bırakmayarak adeta bir yardım seferberliği başlattı.







Pakistan’a bugüne kadar önemli oranda yardım gönderen Türkiye selden etkilenen dost ve kardeş ülkenin yaralarını sarmada diğer dünya ülkelerine de örnek oluyor.







Bu çerçevede Başbakanlık tarafından başlatılan kampanyada 23 milyon 783 bin 474 lira, dolar hesabında 1 milyon 93 bin 552 dolar, euro hesabında ise 923 bin 455 euro toplandı.







TRT “Gözyaşı Sel Olmasın” kampanyasında ünlü sanatçıların katıldığı canlı yayın sırasına kısa sürede 2 milyon lira topladı.







Kızılay para yardımının yanı sıra 284.018 ton insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırdı.







Hürriyet Gazetesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan bağışlarla bölgeye yüzlerce Mevlana Evi gönderildi ve selden en çok etkilenen Nowshera yerleşim merkezinde “Hürriyet Kardeşlik Mahallesi” kuruldu. Böylece evsiz kalan Pakistanlılar başlarını sokacak bir eve kavuştu.







Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) 'Erdemliler Dayanışması' temasıyla düzenlediği ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da katıldığı iftar yemeğinde Pakistan için 3 milyon TL'nin üzerinde nakit yardım toplandı.







Bunun dışında çok sayıda yardım kuruluşu kendi kampanyaları ile Pakistan’a yardım topluyor. İHH Kayseri Şubesinden İHH İnsani Yardım Vakfına 'Rotamız Pakistan, Yükümüz İnsani Yardım” kampanyasında değerlendirilmek üzere 160 bin 636 Türk lirası, 7 bin 730 euro ve 2 bin 100 dolar bağışta bulunuldu.







Kimse Yok Mu Derneği ilk olarak Pakistan'a 200 bin dolarlık nakdi yardım gönderdi. Ayrıca 30 ton kumanya ve temiz su yardımı yapan Kimse Yok Mu kurduğu iftar çadırlarıyla da her gün 2200 kişiye Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur verdi. Dernek, 43 tonluk acil yardım malzemesinden oluşan bir uçağı da Pakistan'a ulaştırdı.



Türkiye’nin her noktasında başlatılan yardım kampanyalarında vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Cuma namazlarından sonra camilerde toplanan yardımlar da önemli bir rakama ulaştı. Örneğin Yozgat'taki toplam 925 camide geçen hafta Cuma namazı sonrası açılan sergilerde yaklaşık 500 bin TL yardım toplandı. Ünye Müftülüğü’nün düzenlediği kampanyada 36 bin lira, Kocaeli’deki camilerden ise yaklaşık 800 bin lira yardım toplandı.





