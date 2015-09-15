Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

11 yaşında bir çocuk ile Sivas isimli bir dövüş köpeğinin bozkırda geçen hikayesini anlatan Kaan Müjdeci'nin yönettiği 'Sivas', 88. Oscar ödüllerinde en iyi yabancı film dalında Türkiye'yi temsil edecek.

Kültür Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan seçici kurul, Amerika’da yapılacak 88. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalında Türkiye adayını belirledi. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Başkanı Mehmet Güleryüz, bugüne kadar 19 filmle rekor başvurunun olduğu kurulda yönetmenliğini Kaan Müjdeci’nin yaptığı ‘Sivas’ın seçildiğini duyurdu.

Kaan Müjdeci’nin ilk uzun metrajlı filmi ‘Sivas’, geçen yıl dünyanın en prestijli film festivallerinden Venedik Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilmiş ve çocuk başrol oyuncusu Doğan İzci’ye Premio astio D’Oro 2014 - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı.

11 yaşında bir çocuk olan Aslan ile yaralı halde bulduğu Sivas isimli bir dövüş köpeğinin bozkırda geçen hikayesinin anlatan ‘Sivas’ın başrolünde Doğan İzci ve Çakır isimli bir Sivas kangalı oynuyor. Filmin ana oyuncularının neredeyse tamamının Yozgat Yerköy’de yaşayan halktan oluştuğu ‘Sivas’ta Muttalip Müjdeci, Hasan Özdemir, Ezgi Ergin, Furkan Uyar ve Hasan Yazılıtaş filmin önemli rollerini üstlendiler. Onlara profesyonel oyuncular Ozan Çelik, Banu Fotocan ve Okan Avcı eşlik ediyor.



Senaryosu da Kaan Müjdeci’ye ait olan filmin görüntü yönetmenliğini Armin Dieroff ve Martin Hogsnes Solvang üstlendi. Ahmet Öğüt’ün sanatsal işlerine yer verildiği Sivas’ta filmin müzik ve ses direktörlüğünü Cevdet Erek yaparken, görsel ve grafik tasarımını Burcu Tokatlı gerçekleştirdi. İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Atölyesi kapsamında 1000 Volt Post Prodüksiyonu Ödülü alan ‘Sivas’, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden de yapım desteği kazanmıştı.