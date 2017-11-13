"Türkiye'nin önümüzdeki dönem IŞİD'in cihat alanı olacağını tahmin ediyorum"

Medyascope TV'nin kurucusu ve gazeteci Ruşen Çakır, Türkiye'nin IŞİD'in cihat alanı olacağını söyledi. "Türkiye’nin önünde çok ciddi bir mesele var" diyen Çakır, "Selefî Cihadcılık denilen akımın önümüzdeki çok kısa vadede Türkiye’de çok etkili bir şekilde varlık gösterebilmesinin bir yığın unsuru hep birlikte önümüzde duruyor" ifadesini kullandı.

Çakır, Türkiye'nin "Selefî Cihadcı grupların, özellikle de IŞİD’in cihad alanı olacağını tahmin ediyorum" diyerek şöyle konuştu:

"Irak ve Suriye’de hiçbir şekilde sorun çözülmüş falan değil. oralarda sorun çözüm çözülmüş olsa dahi –ki değil– Türkiye’nin sorun yaşamayacağı anlamına gelmiyor bu; Türkiye’nin önünde çok ciddi bir mesele var: Selefî Cihadcılık denilen akımın önümüzdeki çok kısa vadede Türkiye’de çok etkili bir şekilde varlık gösterebilmesinin bir yığın unsuru hep birlikte önümüzde duruyor. Bu zemin maalesef var ve bu konuda kamuoyunun herhangi bir duyarlılığı olduğunu düşünmüyorum. Devlet, bu konuda bakıyoruz, istihbarat birimleri, bu kitaptan da onu görüyoruz, bayağı bir çalışma yapıyor gibi gözüküyor; tam anlamıyla her şeye hâkim olmayabilirler, ama birçok yönüyle olayı anlamış, tespit etmiş durumdalar; ama örgüt de tabii bu tür istihbarat faaliyetlerine karşı kendini herhalde yeniliyordur. Buna rağmen Türkiye’nin çok ciddi bir şekilde önümüzdeki kısa dönemde –orta ve uzun vadeden bahsetmiyorum, kısa vadede– Selefî Cihadcı grupların, özellikle de IŞİD’in cihad alanı olacağını tahmin ediyorum. Umarım yanılırım ve yanıldıktan sonra da çıkar size burada, 'Ben sizi böyle telaşa getirmiştim, ama siz serinkanlı davranarak beni mahcup ettiniz. Sizden özür diliyorum' derim"