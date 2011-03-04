-TÜRKİYE'NİN ÖNERDİĞİ RAKAM FAZLA GELDİ KAZAN (A.A) - 04.03.2011 - Rusya’nın Samsun-Ceyhan petrol boru hattından taşınacak petrol için Türk tarafının önerdiği ücreti çok fazla bulduğu ve bu yüzden anlaşmaya yanaşmadığı ileri sürüldü. Rusya'nın saygın ekonomi gazetesi Vedomosti'nin Rus Transneft şirketi kaynaklarına dayanarak yayımladığı haberde, hatta yapılacak taşıma için Türkiye'nin ton başına 19-20 dolar istediği, Rus tarafının da bunu pahalı bularak öneriye sıcak yaklaşmadığı kaydedildi. Haberde, iki ülke teknik heyetleri arasında bu konudaki sıkı pazarlığın devam ettiği belirtilerek, konunun bugün Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin tarafından da ele alınacağına yer verildi. Haberde, Boğazlar’dan tankerle ham petrol taşıma maliyetinin 4-5 dolar olduğu ve şimdilik rafa kaldırılan Burgaz-Dedeağaç boru hattındaki maliyetin de 7 dolar olduğu belirtilerek, Rusya'nın Türkiye'nin "bu yüksek fiyatını" kabul edeceği vurgulandı. Vedomosti, Rus tarafının tüm bunlara rağmen Samsun-Ceyhan projesinden vazgeçmeyeceği ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.