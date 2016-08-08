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Spor

Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk tenisçisi Çağla Büyükakçay Rio'ya erken veda etti

Büyükaçay Rus rakibi Ekaterina Makarova'ya 2-1'lik skorla yenildi

08 Ağustos 2016 13:37

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları'nda korta çıkan ilk milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Rus Ekaterina Makarova'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kadınlar birinci tur mücadelesinde dünya sıralamasında 73'üncülüğe kadar yükselen Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk temsilcisi Çağla Büyükakçay, 30 numaralı Rus Ekaterina Makarova ile karşılaştı.

9. kortta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Büyükakçay, ikinci oyunda rakibinin servisini kırarak 2-0 öne geçti. Makarova, sert servisleriyle oyuna yeniden ortak olmaya çalışsa da etkili "backhand" vuruşlarıyla rakibine cevap veren milli tenisçi, ilk seti 6-3 aldı.

Mücadelenin devamında yorulan Büyükakçay karşısında oyunun kontrolünü ele geçiren Makorova, ikinci seti 6-0 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Yağmur yağışı nedeniyle geç başlayan üçüncü sette iki tenisçi de başabaş bir oyun sergiledi. Çağla, kortun çaprazına gönderdiği sert vuruşlarla sayılar kazanırken, Makarova ise file önüne attığı toplarla etkili oldu. Tie-break'e giden sette uzun rallilerden galip ayrılan Rus Makarova, rakibini 8-6 yenerek ikinci tura yükseldi.

Makarova, üst turda Slovak Schmiedlova ile karşılaşacak.

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