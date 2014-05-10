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'Türkiye'nin öfkeli Başbakanı'ndan sıradışı patlama'

Başbakan Erdoğan ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu arasındaki gerilim dünya basınında...

10 Mayıs 2014 23:37

İngiliz haber ajansı Reuters, Danıştay'ın 146'ncı yıldönümü töreninde Başbakan Tayyip Erdoğan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu arasında yaşanan gerginliği duyurduğu haberine "Türkiye'nin öfkeli Başbakanı..." ifadesiyle başladı. Reuters haberinde, "Bu, birçok Türk tarafından sert konuşmaları onun bir özelliği olarak görülen Erdoğan için bile sıradışı bir patlamaydı" ifadelerine yer verdi.

Ajans, Başbakan Erdoğan'ın Baro Başkanı Feyzioğlu'nu çok uzun ve eleştirel bir konuşma yaptığı için "edepsizlikle" suçlayarak, salonu terk ettiğini duyurdu.

Yaşanan bu sahnenin, mart ayındaki seçimlerden sonra ve Erdoğan'ın aday olması beklenen ağustos ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki gerilimin ne kadar yüksek olduğunun altını çizdiğini belirtti.

Ajans, Başbakan Erdoğan'ın 2009 yılında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında da İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e öfkelenerek toplantıyı terk ettiğini hatırlattı.

 

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