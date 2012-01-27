Türkiye'nin nüfusu bir yılda 1 milyon kişi arttı

T24 - Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla oranla 1 milyon 281 kişi artarak 74 milyon 724 bin 269 kişi oldu.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı.



Buna göre, 2011 yılında Türkiye'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon bin 281 kişi daha artarak, 74 milyon 724 bin 269 kişi oldu.



Nüfusun yüzde 50,2'sini (37 milyon 532 bin 954 kişi) erkekler, yüzde 49,8'ini (37 milyon 191 bin 315 kişi) ise kadınlar oluşturdu.



2011 yılında 81 ilden 56'sının nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 25 ilin nüfusu ise azaldı.



Toplam nüfusun yüzde 18.2’si, yani 13 milyon 624 bin kişi İstanbul’da yaşıyor. İstanbul'u sırasıyla yüzde 6.6 ile (4.890.893 kişi) Ankara, yüzde 5.3 ile (3.965.232 kişi) İzmir, yüzde 3.6 ile (2.652.126 kişi) Bursa, yüzde 2.8 ile (2.108.805 kişi) Adana takip etti. En az nüfusa sahip olan Bayburt'ta ikamet eden kişi sayısı ise 76.724 oldu.