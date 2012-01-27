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Ekonomi

Türkiye'nin nüfusu 74,7 milyon ANKARA (A.A)

27 Ocak 2012 12:34

-Türkiye'nin nüfusu 74,7 milyon ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Türkiye'nin nüfusu 2011 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla oranla yüzde 1,35 artarak, 74 milyon 724 bin 269 kişiye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı. Buna göre 2010 yılı itibariyle 73 milyon 722 bin 988 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon bin 281 kişi artarak, 2011 sonunda 74 milyon 724 bin 269 kişiye ulaştı. Nüfusun yüzde 50,2'sini (37 milyon 532 bin 954 kişi) erkekler, yüzde 49,8'ini (37 milyon 191 bin 315 kişi) ise kadınlar oluşturdu. 2011 yılında 81 ilden 56'sının nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 25 ilin nüfusu ise azaldı.

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