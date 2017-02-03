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Ekonomi

Türkiye'nin notunu düşüren Fitch'den İzmir'e AA+

Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği ulusal uzun vadeli kredi notunun 'yatırım yapılabilir' düzeydeki 'AA+' olarak korunduğunu açıkladı

03 Şubat 2017 23:08

Fitch Ratings'in Şubat 2017 Raporu'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal düzeydeki kredi notu 'AA+', görünümü de 'Durağan' olarak bir kez daha teyit edilirken, uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notunun, Türkiye Hazinesi'nin kredi derecelendirme notu paralelinde, 'BBB-'den durağan görünümlü 'BB+'ya düşürüldüğü kaydedildi. Derecelendirme kuruluşlarının kriterleri doğrultusunda, mali durumları çok iyi olsa bile, uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsi üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kurumlara ülke notunun üzerinde not verilemiyor.
 

Notlar ne anlama geliyor?
 

Fitch Ratings'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği 'AA+ durağan' ulusal kredi notu, 'yüksek kredi kalitesi' ile birlikte 'güçlü ancak ekonomideki değişimlere duyarlı olan finansal yükümlülüklere uyma kapasitesine sahip olduğu' anlamına geliyor. 'BB+ durağan' notu ise bu kategorideki kurum ve menkul kıymetlerin piyasa tarafından asgari düzeyde spekülatif özelliklere sahip sayıldığını ve zamanla ekonomideki olumsuz gelişmelerden etkilenebileceğini gösteriyor.

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