Türkiye'nin notasına İsrail'den yanıt

Türkiye'nin İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Avi Mizrahi'nin sözlerine ilişkin notasına İsrail'in yanıt verdiği öğrenildi.



İsrail kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin 14 Şubatta İsrail'e verdiği notaya bugün verilen yanıtta, İsrail ordu sözcülüğünün notanın verildiği gün yaptığı, "İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Mizrahi'nin Türkiye ile ilgili görüşlerinin sadece kendisine ait olduğu ve İsrail'in duruşunu temsil etmediği" açıklaması tekrarlandı.



Yanıtta ayrıca, İsrail'in Türkiye ile ilişkilere verdiği önem de vurgulandı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy, 14 Şubatta İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Avi Mizrahi'nin yaptığı açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı tarafından Bakanlığa çağrılmıştı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu beyanların mesnetsiz ve kabul edilemezliği vurgulanarak, bu durum hakkında İsrail makamlarından acilen izahat istenmiştir" denilmişti.



İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Mizrahi, Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" sözleriyle tepki gösteren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için "Aynaya baksın" ifadesini kullanmış, "İsrail'i suçlayan Türkiye'nin uzun yıllar önce Ermenilere dünyanın en büyük katliamlarından birini yaptığını" öne sürmüştü.



