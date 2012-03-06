Türkiye'nin nakil düşü bitiyor mu?

T24 - Yüz nakli ve çoklu organ nakilleriyle ilgili tartışmalar sürerken bir itiraz da SGK'dan yükseldi. 250 bin liralık nakil faturasına soğuk bakan SGK, bu tür nakillerin önünü tıkamış oldu.

Tartışmalı yüz, kol ve bacak nakillerini gerçekleştiren üniversite hastanelerine bir kötü haber de ‘ameliyat faturaları’ndan geldi. Hacer Boyacıoğlu'nun Radikal'deki haberine göre; operasyonların Türkiye’de ilk olması nedeniyle, Akdeniz Üniversitesi 250 bin TL’lik bir masraf listesi çıkarmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermişti. Ancak SGK, bu ilk operasyonları ödemeye sıcak bakmıyor. Gelinen noktada genel eğilim, “Hastaneler bunu eğitim çalışması saysın, fatura gönderimi olmasın” oldu.

Bundan sonraki operasyonlarda hastanelere yapılacak ödemenin ‘teşvik edici’ olmaması arayışında olan SGK, “Karaciğer nakli gibi hayati bir operasyon 77 bin TL düzeyinde. Bizim için hangisi öncelikli olmalı” sorusunu yöneltiyor.



SGK mercek altına aldı



Üst düzey bir yetkilinin Radikal’e verdiği bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi’nde ilk yüz nakli ve kol-bacak nakillerinin gerçekleşmesinin ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu da süreci mercek altına aldı.

Üniversite hastanesine bir yazı yazılarak, “Ne kadarlık bir maliyet oluştu, bize bildirin” denildi. Akdeniz Üniversitesi de 250 bin TL’lik bir masraf listesi oluşturup; SGK’ya iletti. Kol-bacak nakilleri içinse henüz bir rakam çıkarılmadı.

Ancak 250 bin TL’nin üzerinde bir rakam bekleniyor.

Ancak SGK, şu an itibariyle Hacettepe ve Akdeniz Üniversitesi’ndeki operasyonlara ödeme yapmaya sıcak bakmıyor. Üst düzey bir yetkili, bu konudaki durumu “Bizim geri ödeme komisyonumuz oturup değerlendirecek. Ancak hastanelerin bu nakilleri eğitim çalışması olarak görüp bize fatura çıkarmaması en mantıklısı. Yoksa 1 milyon tane bürokratik süreç olur, üstelik kurumu zarara uğratıp uğratmadıkları noktasında denetim de devreye girer” sözleriyle anlattı. Yetkili, üniversite hastaneleriyle iletişime geçilip geçilmediği sorusuna ise, “Zaman zaman görüşülüyor” yanıtını vermekle yetindi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, SGK bu operasyonları geri ödeme listesine alıp almamaya karar vermeye çalışırken, birçok kriteri irdeliyor. 250 bin TL gibi bir rakamın ödenmesinin mümkün olmadığını belirten yetkilinin verdiği bilgiye göre, “Şu anda geri ödeme listesindeki en pahalı operasyon karaciğer nakli, onun da maliyeti 77 bin TL’yi aşmıyor.” Bu nedenle, hangi operasyon daha hayati sorusu da gündeme geliyor. Kol-bacak nakilleri, yüz nakilleri gibi operasyonlara yapılacak geri ödemelerin yüz bin TL’leri aşması durumunda, bu rakamın nakillerde ‘teşvik edici’ bir özellik oluşturması ve bu nakillerin sayısında hızlı bir artış olmasından da endişe ediliyor.