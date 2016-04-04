Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu vuruldu



Suriye ve Irak'taki cihatçı terör örgütüyle mücadele eden uluslararası koalisyon üyesi ülkelere ait savaş uçakları Musul'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nu bombalayarak tahrip etti.

Musul Başkonsolosluğu 2014 yılında IŞİD tarafından işgal edilmiş olup yerleşkesinde üst düzey IŞİD teröristlerinin ikamet ettiği öğrenilmişti.

Türkiye'nin onayı alındı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında operasyonun bütün aşamalarında Türkiye'nin görüş ve onayının alındığı ve Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye, faaliyetlerine baştan beri katıldığı Uluslararası Koalisyon ile eşgüdüm ve işbirliği içinde devam edeceği belirtildi.