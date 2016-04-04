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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu vuruldu

2014 yılından bu yana IŞİD'li teröristlerin kaldığı Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından bombalandı.

04 Nisan 2016 13:15


Suriye ve Irak'taki cihatçı terör örgütüyle mücadele eden uluslararası koalisyon üyesi ülkelere ait savaş uçakları Musul'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nu bombalayarak tahrip etti.

Musul Başkonsolosluğu 2014 yılında IŞİD tarafından işgal edilmiş olup yerleşkesinde üst düzey IŞİD teröristlerinin ikamet ettiği öğrenilmişti.

Türkiye'nin onayı alındı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında operasyonun bütün aşamalarında Türkiye'nin görüş ve onayının alındığı ve Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye, faaliyetlerine baştan beri katıldığı Uluslararası Koalisyon ile eşgüdüm ve işbirliği içinde devam edeceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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