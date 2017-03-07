Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu IŞİD'den geri alındı

Musul'un batısının IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyon kapsamında, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da örgütün elinden alındı.

Erbil merkezli Rudaw televizyonu, Irak güvenlik güçlerinin Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının IŞİD'den geri aldığını duyurdu. Anadolu Ajansı da Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Teyyaran mahallesinin tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

IŞİD, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu 11 Haziran 2014’te tarafından yapılan baskınla ele geçirmişti. Aralarında dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın da olduğu 49 kişi de örgüt tarafından rehin alınmıştı. Yaklaşık üç ay boyunca IŞİD'in elinde rehin kalan 49 kişi 20 Eylül 2014'te Ankara'ya dönmüştü.