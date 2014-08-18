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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Silahlı saldırganın açtığı ateş Moskova Büyükelçiliği'ndeki tabelaya isabet etti

18 Ağustos 2014 13:07

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ne pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, Ermenistan asıllı saldırganın Rus polisi tarafından yakalandığı açıklandı.

Saldırgan, sabah erken saatlerde aracıyla Moskova Büyükelçiliği’nin bulunduğu cadde üzerinde aracını durdurduktan sonra pompalı tüfeğini çıkararak binanın tabelasına ateş açtı. Elçilik binası önünde nöbet tutan Rus polisleri anında müdahale ederek saldırganı yakaladı. Karakola sevk edilen saldırganın ilk sorgusu yapıldığında 43 yaşındaki Ermeni asıllı Artur M. olduğu ortaya çıktı.

Moskova’daki bir kereste firmasının sahibi olduğu belirlenen Mirzoyan, neden böyle bir davranışta bulunduğunu açıklamak istemedi ancak Rus güvenlik yetkilileri, olayı son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime bağladı. Saldırının organize suç olup olmadığı yönünde soruşturma başlatıldı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların Hürriyet’e yaptığı açıklamaya göre, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, açılan iki el ateş sonucunda sadece büyükelçilik binasının girişindeki tabela zarar gördü.

 

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