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Dünya

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği faaliyette ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 01:42

-Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği faaliyette ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Türkiye'nin, son yılların en büyük açlık ve kuraklık felaketini yaşayan Somali'ye yardımcı olmak amacıyla açmaya karar verdiği Mogadişu büyükelçiliği çalışmalarına başladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin son 60 yılın en büyük kıtlık felaketini yaşayan Somali'ye yardımcı olmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini bu insanlık dramına çekmek üzere büyük gayret gösterdiği belirtildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ağustos'ta bir heyetle Somali'yi ziyaret etmesinin ardından Mogadişu'daki güvenlik durumunun nispeten iyileşmesi de göz önünde bulundurularak, bu ülkenin yaşadığı sorunları aşması ve kalkınmaya başlaması için bir büyükelçilik açılmasının kararlaştırıldığına işaret edilerek, şöyle denildi: ''Bu doğrultuda, gerek Somali'ye yapılmakta ve yapılacak olan yardımları koordine etmek, gerek Somali halkının yanında olduğumuzu göstermek amacıyla, geçtiğimiz günlerde büyükelçi olarak ataması yapılan Sayın Cemalettin Kani Torun, beraberindeki büyükelçilik personeliyle, dün havayoluyla Mogadişu'ya intikal etmiş olup, anılan büyükelçiliğimiz bugün itibarıyla tam olarak faaliyete geçmiştir.''

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