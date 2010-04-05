Türkiye'nin milyoner sayısı 29 bine ulaştı

T24 - Türkiye’nin milyoner sayısı krize rağmen artış gösterdi. Ocak ayında 28 bin olan milyoner sayısı Şubat’ta 29 bine ulaştı. Milyonerlerin sahip olduğu toplam mevduatı ise 8 milyar 736 milyon TL artışla 212 milyar 963 milyon TL oldu. 500 milyar TL’lik toplam mevduattan ise milyonerlerin payı yüzde 42.6 olduğu görüldü.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Şubat ayı İnteraktif Aylık Bülten verilerine göre, Türkiye’nin toplam mevduatının 500 milyar 131 milyon TL olduğu belirlendi. Toplam mevduatın 222 milyar 472 milyon TL’si 1 milyon TL üzeri yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklere ait olduğu tespit edildi. 1 milyon TL üzeri hesaba sahip olan mudi sayısının yurtiçinde 29 bin kişi, yurtdışında ise bin kişi olduğu görüldü. Yurtiçindeki milyoner sayısı bir ayda bin kişi artarken, sahip olduğu mevduat toplamı ise 212 milyar 963 milyon TL’ye ulaştı. Böylece, milyonerlerin toplam mevduat içindeki payı yüzde 42.6 olduğu belirlendi. Yurtdışında ise bin milyonerin sahip olduğu mevduat toplamı 9 milyar 509 milyon TL oldu.







67.3 milyon mevduat hesabı bulunuyor







Şubat ayı itibariyle yurtiçi yerleşiklerin sahip olduğu 65 milyon 911 bin hesapta 10 bin TL’ye kadar, 2 milyon 688 bin hesapta 10-50 bin TL arası, 913 bin hesapta 50-250 bin TL arası, 137 bin hesapta 250 bin-1 milyon TL arası mevduat bulunduğu tespit edildi. Sırasıyla bu hesaplarda, 29 milyar 762 milyon TL, 66 milyar 650 milyon TL, 103 milyar 694 milyon TL, 70 milyar 184 milyon TL olduğu belirlendi. Böylece, milyonerlerle birlikte Türkiye’de 67 milyon 337 bini yurtiçi yerleşiklerin, 401 bini yurtdışı yerleşiklerin olmak üzere toplam 67 milyon 738 bin mevduat hesabı bulunduğu görüldü.