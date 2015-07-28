Türkiye'nin meyve veren tek anıt ağacı kesildi

Türkiye'nin meyve veren tek anıt ağacı olan tescilli dut ağacı, içinde bulunduğu parka yapılacak olan yeni hükümet konağı için kesildi. Anıt ağaçla birlikte parkta 100 yıla yakın tarihi bulunan ceviz ve kiraz ağaçları da iş makinelerinin kurbanı oldu.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Türkiye ’nin meyve veren tek anıt ağacı olan 170 yıllık tescilli dut ağacı ilçeye yapılacak yeni hükümet konağı için kesildi. Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre vatandaşın tepkisinden çekinen belediye, şehir merkezinde belediyenin çay bahçesi olarak kullanılan Hikmet Çimen Parkı’na iş makinelerini gece gönderdi. İş makineleri parkta anıt ağaçla birlikte 100 yıla yakın tarihi bulunan ceviz ve kiraz ağaçlarını da yerinden söktü.

Başka yer mi kalmadı?



Tortum Şelalesi ve Öşvank Kilisesi’yle birlikte bölgenin en önemli kültürel ve doğal ziyaret noktası olan ağacın kesilmesine bir çok kişi tepki gösterdi. CHP İlçe Başkanı İkram Kadirhan, “Biz de kesildikten sonra gördük. Çok üzücü. Adliye ya da hükümet konağı yapılacak başka yer bulunabilirdi. İlçemizin en önemli tarihi ve doğal varlıklarından birini kaybettik. 1995’te DYP kesmek istemişti. O zaman tepkiler yüzünden vazgeçilmişti” dedi. Bazı vatandaşlar ise gündüz devam eden kesimi eleştirerek, “Hükümet konağı yapılacak başka yer mi kalmadı? Ağacı kesmeden bina yapılabilirdi” diyerek tepki gösterdi.



Şifalı ağaç



Kent merkezine 88 kilometre olan Uzundere’deki anıt ağaç daha önce ulusal medyaya ‘şifalı ağaç’ diye haber olmuştu. Hikmet Çimen parkında 13.5 metre yüksekliğindeki 1.5 asırdan fazla bir zamandır meyve veren ağacı görmek ve dut yemek için Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye gelenler oluyordu. Ağacı kesimiyle ilgili Belediye Başkanı Halis Özsoy ve Uzundere Kaymakamı Hacı Arslan Uzan şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.



'Çok iyi bakıyoruz' demişti

Anıt ağacın kesim emrini veren AKP ’li Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, anıt ağaç ünlendiğinde medyaya demeçler vererek ağaca gözü gibi baktıklarını söylemişti: “Ülkemizin birçok bölgesinde anıt ağaçlar var. En ünlüleri Bursa Uludağ’da bulunuyor. Fakat onlar meyve ağacı değil. Beyaz dut veren ağacımız türünün tek örneği. Bu ağacın dutlarının şifa kaynağı olduğuna yöne halkı tarafından inanılmaktadır. Son yıllarda çevre illerden hatta yabancı ülkelerden bile gelip bu ağacın meyvelerinden tadarak şifasından faydalanmaya çalışıyorlar. Erzurum’da Tortum Şelalesi’nden sonra büyük bir üne sahip olan dut ağacına gözümüz gibi bakıyoruz.”