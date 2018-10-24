"Türkiye'nin madenleri ihaleye çıkarıldı: Devlet 700 sahayı satıyor"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, ‘Para’ dergisinde, 'Satılık madenler’ başlığıyla yayımlanan bir haberi köşesine taşıyarak değerlendirdi. Haberde, devletin 700 sahayı ihaleyle satışa çıkardığı, 50’yi aşkın ildeki ihalelerin 19 Kasım’da başlayacağı bilgisi yer alıyor. Yalçın Bayer, bilgiyi bir maden mühendisiyle paylaşması üzerine 'Madenler peşkeş çekilmek mi isteniyor? Güney Afrika’da bile böyle bir şey mümkün değildir" yanıtını aldığını kaydetti.

"Katılır mısınız?"

Yalçın Bayer'in "Türkiye'nin madenleri ihaleye çıkarılıyor" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Satılık madenler’ başlığıyla çıkan ‘Para’ dergisi, devletin 700 sahayı ihaleyle satışa çıkardığını yazıyor; kömürden mermere satılacak yerlerin listesi de var. Hülya Genç Sertkaya imzalı haberde “Türkiye, madenlerde katma değerli ürün dönemi başlatıyor. Yeni sistemde madencilik sektöründe Ar-Ge ve teknoloji merkezli bir yapıya geçilecek. Maden sahaları, yarım mamül ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla 50’yi aşkın ildeki ihaleler 19 Kasım’da başlayacak” yazıyor.

Bu haber üzerine görüştüğümüz bir maden mühendisi “Madenler peşkeş çekilmek mi isteniyor? Güney Afrika’da bile böyle bir şey mümkün değildir” dedi. Katılır mısınız?"

Yalçın Bayer'in "Bağımsızlık hareketinin tohumu Trakya’da atıldı" başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz