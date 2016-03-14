Türkiye'nin maç programı belli oldu

Fransa'da düzenlenecek EURO 2016'ya katılacak A Milli Takım'ın, 24 Mart'ta İsveç, 29 Mart'ta da Avusturya'yla yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terimyönetimindeki milli takım, 21 Mart Pazartesi günü İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta toplanacak ve ilk çalışmasını aynı gün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacak.

Ay-yıldızlı kafilenin, yine aynı gün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edeceği ve İsveç maçının hazırlıklarını burada sürdüreceği bildirildi.

İsveç maçı için son antrenmanını 23 Mart Çarşamba günü kamp yapacağı otelin tesislerinde gerçekleştirecek milli takımda, Fatih Terim'in de idmandan önce bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

İsveç maçı Antalya'da

Türkiye ile İsveç arasındaki karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

Avusturya'yla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına da Antalya'da devam edecek A Milli Takım'ın, 27 Mart Pazar günü bu ülkenin başkenti Viyana'ya gideceği aktarıldı.

29 Mart'ta rakip Avusturya

Müsabaka için son çalışmasını 28 Mart Pazartesi günü karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda yapacak ay-yıldızlılarda, Fatih Terim de antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.

Avusturya ile 29 Mart Salı günü TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, maçın hemen ardından Türkiye'ye dönecek.