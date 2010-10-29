T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRKİYE'NİN LİSANSLI EN ESKİ FUTBOLCUSU ÖLDÜ İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 18:21

-TÜRKİYE'NİN LİSANSLI EN ESKİ FUTBOLCUSU ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) -  29.10.2010 - Türkiye'nin lisanslı en eski futbolcusu Neşet Güriş, 101 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, hayata gözlerini yuman Neşet Güriş için, ''1909 yılında doğan Türk futbolunun asırlık çınarı Güriş, 1927 yılında aldığı lisansla uzun yıllar Eyüpspor'da futbol oynadı. 1936 yılında futbol yaşantısını noktalayan Güriş, 1935 yılında Eyüpspor başkanlığı görevini de üslenmişti. 2006 yılında Türkiye Futbol Adamları Derneği tarafından, (İnsanlar yaşarken anılmalıdır) gecesinde futbol dalında onur ödülüne layık görülen Güriş, aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da yaşayan en eski emekli üyesiydi'' ifadeleri kullanıldı. Neşet Güriş'in cenazesi, yarın Eyüp Camii'nde kılınacak öğlen namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24