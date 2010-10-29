-TÜRKİYE'NİN LİSANSLI EN ESKİ FUTBOLCUSU ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Türkiye'nin lisanslı en eski futbolcusu Neşet Güriş, 101 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, hayata gözlerini yuman Neşet Güriş için, ''1909 yılında doğan Türk futbolunun asırlık çınarı Güriş, 1927 yılında aldığı lisansla uzun yıllar Eyüpspor'da futbol oynadı. 1936 yılında futbol yaşantısını noktalayan Güriş, 1935 yılında Eyüpspor başkanlığı görevini de üslenmişti. 2006 yılında Türkiye Futbol Adamları Derneği tarafından, (İnsanlar yaşarken anılmalıdır) gecesinde futbol dalında onur ödülüne layık görülen Güriş, aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da yaşayan en eski emekli üyesiydi'' ifadeleri kullanıldı. Neşet Güriş'in cenazesi, yarın Eyüp Camii'nde kılınacak öğlen namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.