-Türkiye'nin liderliği bir yıl uzatıldı ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Türkiye, Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) kapsamında Kabil Bölge Komutanlığı (KBK) liderliğini bir yıl daha sürdürecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 2001 yılından bu yana askeri birlik bulundurduğu Afganistan'da 2002 ve 2005 yıllarında iki kez ISAF Komutanlığını, ayrıca 2007 yılında da KBK liderliğini 8 ay süreyle üstlendiği anımsatıldı. Türkiye'nin 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren KBK sorumluluğunu 1 yıl süreyle devraldığına ancak anılan görevi bir yıl daha sürdürmesi konusunda NATO'dan gelen talep üzerine, bu sorumluluğunun 1 Kasım 2011 tarihine kadar devam etmesinin kararlaştırıldığına işaret edildi.