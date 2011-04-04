Türkiye’nin 'Libya operasyonu' başarılı!

T24 - 12 F-16 ve Yıldırım firkateyni korumasında çatışmaların en yoğun olduğu Misrata kenti limanına giren Ankara feribotu 230 Libyalı yaralıyı ateş hattından kurtardı.



Türkiye, Libya’ya yönelik harekatın başlamasından sonra ilk kez askeri unsurların da katılımıyla insani amaçlı geniş bir operasyon gerçekleştirdi. Çeşme Limanı’ndan 26 Mart gece yarısı yola çıkan Ankara feribotu, Türk deniz ve hava kuvvetlerinin korumasında Kaddafi güçleri ile muhaliflerin çarpıştığı Misrata’dan 230 yaralıyı kurtardı, Bingazi kentine hareket eden Türk feribotu, buradan da 60 yaralıyı alıp Türkiye’ye getirecek.



Ankara feribotu, Misrata limanı açıklarında şiddetli çatışmalar nedeniyle 5 gün bekledi. Ardından büyük bir risk alarak Misrata limanına girdi ve 60’ı refakatçi, 230’u yaralı olmak üzere toplam 290 kişiyi aldı. Bingazi’ye hareket eden feribot, hastanelerde bekleyen 60 yaralı ve 21 refakatçi ile 30 Türk’ü de alarak Türkiye’ye dönecek. Feribotla Yunanistan, Ukrayna, İngiltere, Özbekistan, Almanya ve Finlandiya uyruklu 40 kişinin de nakledileceği belirtildi. Türkiye koruma amaçlı askeri destek katılımını tamamen “ulusal” olarak gerçekleştirdi.





Uçaklara havada ikmal



Ankara feribotunu korumak üzere önceki akşam Türkiye saati ile 17.28’de Bandırma ve Dalaman’dan silahlı ve “defetme” yetkisine sahip toplam 12 F-16 havalandı. Savaş uçaklarının yakıt ikmali için İncirlik’ten 4 tanker uçağı da operasyona katıldı. Türk uçakları havadan Libya açıklarında bulunan Yıldırım firkateyni de denizden feribota yakın koruma sağladı.





12 saatlik özel ateşkes



Kaddafi güçleri ile muhaliflerin arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Misura açıklarına gelen Ankara feribotu, hastanelerde zor durumdaki yaralıları almak için 5 gündür bekliyordu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya Başbakanı Bağdadi Mahmudi ve muhaliflerin lideri Mahmud Cibril’i arayarak, yaralıların kurtarılması için ateşkes sağlanmasını, aksi takdirde hastanelerdeki yaralıların ilaç yetmezliğinden ölüme mahkum olacaklarını söyledi. Bu uyarıdan sonra taraflar insani yardımın gerçekleşmesi için 12 saatliğine ateşkes ilan ettiler.





Kızılay’dan 290 ton yardım



Kızılay iç savaş halini alan olaylar nedeniyle Libya’ya 9 kişilik uzman ekip ve 290 ton yardım malzemesi gönderdi. Kızılay’dan dün yapılan açıklamada Türkiye’nin yardım faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, “Kızılay 9 kişilik uzman ekiple gıda, çadır, gaz maskesi, ve tıbbi malzemeden oluşan 290 ton yardım malzemesini Bingazi’ye gönderdi. Ayrıca Mersin’den hareket eden bir gemiyle de 3 tam donanımlı ambulans ve 2 afet aracı bölgeye ulaştırılacak” denildi.







