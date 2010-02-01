Türkiye'nin kredi notu yükseldi

T24 - Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak yükseltti.



Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notunu, BB(-)'den, BB'ye yükseltti.



Kuruluş, kredi notu artırımına esas olarak, Türkiye'nin, küresel mali krizde, dış şoklara karşı gösterdiği dayanaklılığı gösterdi.



JCR, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin ekonomik görünümünün ise durağan olarak açıkladı.



Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin, küresel kriz ortamında dış mali yardım almaksızın idare edebildiğini ve üstesinden gelebildiğini de kaydederken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir stand-by anlaşmasının, uluslararası güveni daha da artırabileceğini bildirdi.



Türkiye'nin kredi notunu BB(-)'den, BB'ye yükselten JCR, Türkiye ekonomisinin dayanıklığını güçlendirmesi açısından, önceki yıllarda kamu maliyesi ve mali sistemin iyileştirilmesinin, küresel mali krizde Türkiye ekonomisini destekleyen unsurlar olduğunu ifade etti.



Kuruluş, Türkiye'nin kamu maliyesi pozisyonunun, 2001 krizine göre çok daha iyi bir duruma geldiğini belirtirken, mali sistemdeki gelişmede, IMF destekli reformların da etkili olduğunu kaydetti.





Büyüme yüzde 5'i geçebilir



Reyting kuruluşu, ekonomik büyümenin, ekonomideki baz etkisinin de yardımıyla, bu yıl yüzde 5'in üstünde olabileceğini kaydetti.



JCR, gerek IMF ile yapılacak bir anlaşmanın ve Avrupa Birliği üyelik görüşmelerinin, Türkiye ekonomisi açısından önemli unsurlar olduğuna da dikkat çekti.





Piyasa nasıl karşıladı?



Not artışı borsada etki yaratmadı. Haftaya 54 bin 650 puandan başlayan İMKB Ulusal 100 Endeksi'nde dar bantta kararsız bir hareket gözleniyor.



Dolarda da sakin bir seyir var. Bankalararası piyasada dolar 1,49'un altında işlem görüyor.









