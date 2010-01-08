Türkiye'nin kredi notu yükseldi

T24- Kredi derecelendirme kurulu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Türkiye'nin Ba3'ten Ba2'ye çıkardı.



Not konusunda 'cimri' olarak nitelendirilen ve bu yüzden 'sıfırcı hoca' denilen kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba3"ten bir kademe artırarak "Ba2"ye yükseltti. Kuruluş, kredi notunun görünümünün durağan olduğunu belitti.

Moody's, Eylül ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü, "durağan"dan, "olumluya" yükseltmişti.

Moody's Analisti Sarah Carlson yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ekonominin 2001 finansal krizinden bile hızlı daralmasına rağmen diğer krizlerle karşılaştırıldığında kamu maliyesinin finansal kriz karşısındaki dayanıklılığı dikkat çekici. Hükümet ve ülkenin, zor ekonomik ve finansal koşullarla karşılaştığında yeniden organize olma kapasitesi Türkiye'nin dayanıklılığının bir üst seviyeye ulaştığını gösteriyor, not artırımı da bunu yansıtıyor" dedi.





Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadede büyümesi için temellerinin sağlam olduğu, ancak küresel ve yerel koşullar sebebiyle büyümenin 2000'li yılların ortalarında görüldüğü hızda olmayabileceği belirtildi.

Carlson, buna rağmen Türkiye'nin önünde bir dizi aşağı yönlü risk olduğunu kaydetti. Açıklamada, Türkiye'nin borç ödeyebilme göstergelerinin uluslararası standartlara göre zayıf olduğu, 2009 için faizin gelirlere oranının yüzde 27, borçların gelirlere oranının yüzde 219 olmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye'nin bütçeye ek disiplin getirici düzenlemelerden yoksun olduğuna dikkat çekilen raporda, borç dinamiklerinin daha dayanıklı ve öngörülebilir hale getiren bu tür düzenlemelerin, ülkenin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye taşıyacak faktörlerden olacağı ifade edildi.

Son artış Fitch'den geldi

Türkiye'nin kredi notunda son artışı Aralık başında Fitch yapmıştı. Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu iki kademe artırarak "BB+"ya yükseltmişti. Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's da Türkiye'nin kredi notu görünümünü, "negatif"ten, "durağan"a çıkarmıştı. S&P'den de not artışı gelmesi bekleniyor.

Borsa-Dolar nasıl etkilendi?

Moody's'ten gelen not artışı borsada çok önemli bir etki yapmadı. Seans açılışında 55 binin üzerine çıkan İMKB'de hafif kayıplar gözleniyor. Güne 1,47 sınırında başlayan dolarda da pek fazla hareket olmadı. Bankalararası piyasada dolar 1,4660-1,47 bandında işlem görüyor.

Türkiye'nin kredi notunda son durum

Fitch: Şu anda Türkiye BB+ seviyesinde. Notun 'yatırım yapılabilir' seviye olan BBB-'ye gelmesi için tek not artırımı gerekiyor.

S&P: Şu anda Türkiye BB- seviyesinde. Sonrasında sırayla BB, BB+ ve BBB- (yatirim yapilabilir seviye). Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviye için üç not artırımı gerekiyor.

Moody's: Şu anda Türkiye Ba2 seviyesinde. Sonrasinda sırayla Ba1 ve Baa3 (yatırım yapılabilir seviye). Yatırım yapılabilir seviye için iki not artışı gerekli.