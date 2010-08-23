'Türkiye'nin kredi notu iyileşmeye devam edecek'

T24- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarafından yayımlanan bir raporda, Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın, bütçeyi sıkılaştırmaya yönelik yaklaşımları destekleyerek uzun vadeli ekonomik istikrar kazanılması için fırsat yarattığı, ancak hükümetin iç talepteki toparlanmadan yararlanarak gelecek için mali tampon oluşturma konusunda isteksiz olduğu kaydedildi.



NTV'de yer alan habere göre, raporda, S&P analisti Frank Gill "Bunun yerine, yetkili makamların bizim Türkiye'nin cari açıklarında devam eden artışı daha da şiddetlendireceğini düşündüğümüz ve artan cari ve bütçe açıklarıyla birlikte ülkenin rekabetçiliği ve kredi itibarı ile ilgili soru işaretleri doğuran, daha uyumlu bir orta vadeli mali yaklaşım izlemeye yöneldiklerine inanıyoruz" dedi.



Gill, "Türkiye'de döngüsel olmayan bir mali politika yerleştirilirse, uzun vadede Türkiye'nin kredi itibarının ve kredi notunun iyileşmeye devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.



Raporda şu ifadelere yer verildi: *İlk çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) gerçekleşmesi ve S&P tahminlerine göre GSYH'nin reel anlamda yüzde 6.4, nominal olarak yüzde 12 büyüyerek 2008'deki rekor seviyenin üzerine çıkması bekleniyor.



Faiz dışı harcama verisi hükümetin önden yüklemeli mali yapının güçlendirme için söz konusu toparlanmadan yararlanmadığına işaret ediyor.



Yılın ilk yedi ayında nominal harcamadaki büyüme yıllık bazda yüzde 12 olarak gerçekleşti ki bu da Hazine verilerine göre hükümetin yıllık bazda harcamalarındaki büyümenin yüzde 1 olduğunu gösteriyor. Hükümet, 2010'da GSYH'nin yüzde 27.9'u seviyesinde olan harcama hedefini tutturamayabilir. Bu 2010 yılında GSYH'nin yüzde 0.8'i olarak hedeflenen kamu sektörü faiz dışı harcama hedefinin de az miktarda aşılacağına işaret edebilir.



Bu yıl uygulanan görece uyumlu mali politika dış açıklardaki artışa ve 2010'un ilk yedi ayında yüzde 17'ye ulaşan kredi stoku artışına katkıda bulunuyor."



Gill, "Elbette bu tür hızlı kredi büyümesi iç talebi de artırıyor. Bu etkiyi bertaraf etmek için bize göre yetkililer daha sıkı mali politikaları faydalı bir denge unsuru olması ve gelecek için mali tamponlar oluşturulması adına erken safhada uygulayabilirler" dedi.