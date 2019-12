Türkiye'nin kredi görünümünü değeri yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S and P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü, ''negatif''ten, ''durağan''a yükseltti.

Reyting Kuruluşu, kredi notu görünümünün değiştirilmesine gerekçe olarak, Türkiye'nin, azalan dış finansman riski çerçevesinde, ekonomik dayanıklılığının artmasını ve Orta Vadeli Program çerçevesinde de ekonomik politika belirsizliğinin azalmasını gösterdi.

S and P, Türkiye'nin , döviz cinsinden ''BB-/B'' ve lira cinsinden ''BB/B'' olan kredi notlarını ise değiştirmeyerek aynen teyit etti.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S and P), Türkiye'nin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşma yapamaması nedeniyle kamu finansmanı alanında artan kaygıların, Orta Vadeli Programın (OVP) açıklanmasıyla hafiflediğine dikkat çekerken, bu çerçevede, kamu finansman riskinin de aşamalı olarak azalacağını vurguladı.

S and P, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmezken, kredi notuna ilişkin görünümünü, ''negatif''ten, ''durağan''a yükseltti.

Reyting Kuruluşu, OVP'nin, harcamaların kontrolü ve mali reform konusunda mali belirsizlikleri azaltan bir yol haritası niteliğinde olduğunu kaydetti.

S and P, Türkiye ekonomisinin, önceki aylara göre daha belirgin bir rota izlediğini belirtirken, cari açığın azaldığını ve geçen yıl yüzde 5,5 olan cari açığın bu yıl yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi kuruluşu, Türkiye'nin dış borcu itibarıyla, dış finansal gelişmelere karşı kırılganlığının devam ettiğine de dikkat çekti.

S and P, Türkiye ekonomisinin, bu yıl yüzde 6 oranında küçüleceğini de kaydetti.

Ayrıca, alt yapı harcamalarındaki artış ile bazı vergilerde yapılan indirimin, genel kamu açığı üzerinde baskı yaptığı, bu açığın, 2009 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 6,5 oranına yükseleceği belirtildi.

OVP'nin yayınlanmasının geciktiğini vurgulayan reyting kuruluşu S and P, ancak programın ekonomik tahminlerinin gerçekçi olduğunu kaydetti.



Reyting kuruluşu, Türkiye'nin, ekonomik şoklara karşı daha esnek bir yapıya sahip olmasına ve OVP'nin açıklanmasına rağmen, mali disiplinden kayması, ayrıca siyasi ortamının bozulması halinde kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

S and P, Türkiye'nin sürdürülebilir ve güçlü bir kamu finansman dengesi sağlaması halinde de mevcut kredi notunun yükseltilebileceğini bildirdi