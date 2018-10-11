Türkiye'nin konuğu Bosna Hersek

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Bosna Hersek'i Rize'de konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Halis Özkahya olacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Umut verici oyunun sürmesi bekleniyor

14 Ekim Pazar akşamı TSİ saat 19:00’da UEFA Uluslar Ligi’nde puan mücadelesi verecek olan ay yıldızlılarda son iki karşılaşmada ortaya konan umut verici oyunun sürmesi bekleniyor.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından aday kadroda revizyona gidilerek genç oyunculara şans tanınması yorumcular tarafından olumlu karşılanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in döneminde A Milli Takım 40’I hazırlık maçı olmak üzere toplam 86 karşılaşmaya çıktı. Ay yıldızlılar bu dönemde 43 galibiyet, 19 beraberlik, 24 mağlubiyet alarak %50 galibiyet oranı yakaladı.

İşte ilk 11'ler

Türkiye: Sinan Bolat, Şener, Kaan, Çağlar, Ömer Bayram, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal.

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Bosna Hersek: Sehic, Todorovic, Zukanovic, Vranjes, Nastic, Krunic, Cimirot, Zakaric, Pjanic, Visca, Dzeko.

Teknik Direktör: Robert Prosinecki