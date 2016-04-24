Türkiye'nin köklü tekstil firması iflas erteleme istedi

Türkiye’nin en köklü tekstil firmalarından ve Ravelli markası ile gömlek üretimi yapan Mintay iflas erteleme istedi. İki kişilik kayyum heyeti atanan şirketin avukatı Cüneyt Özen, "grup şirketlerine olan kefaletler nedeni ile erteleme istediklerini, ancak şirketin durumunun iyi olduğunu, faaliyetlerini sürdürdüklerini" söyledi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Kervansaray Yatırım Holding’in bağlı şirketlerinden Mintay Dış Ticaret Tekstil Sanayi A.Ş, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şirketin borca batık duruma geldiği kaydedildi. Dava başvuru dilekçesinde, şirket hakkında iflas erteleme kararı verilmesi halinde, şirketin daha rahat yoluna devam edebileceği belirtildi.

Kayyumlar denetlenecek

Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirkete kayyum ataması yaptı. Yard. Doç. Dr. Mehmet Fethi Şua ile mali müşavir Nermin Arıcı, Mintay Tekstil’e denetçi kayyum olarak atandı. Mahkeme, şirketin dosyasını bilirkişi heyetine teslim etti.

Sahibi, Kervansaray Holding

Bakırköy Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması 30 Haziran günü yapılacak. Mintay Tekstil’in yüzde 99,8 hissesi halka açık konumda olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş’ye ait.

Avrupa’nın en büyüklerinden biri

Tekstil sektöründeki tecrübesi uzun yıllar öncesine dayanan Mintay Tekstil 2000 yılında kuruldu. Şirket, Ravelli markası ile gömlek üretimi yapıyor. Avrupa’nın en büyük gömlek üreticilerinden biri konumuna gelen Mintay’ın, Çorum ve İstanbul Beylikdüzü’nde üretim tesisleri bulunuyor. Ancak, bir süredir Çorum'da üretim yapılmıyor.

Av. Özen: Şirketin durumu iyi

Mintay Tekstil’in avukatı Cüneyt Özen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Esasında Mintay’ın kayda değer bir sıkıntısı yok. Şirket çalışıyor, üretim yapıyor. İhracata yapıyor. Dünya devlerine üretim yapıyor. Ünlü Lacoste marka ürünlerin de üretimini yapıyor. Ki kendi markası Ravelli de oldukça iyi bir noktada konumlanmış durumda. Ancak, grup şirketlerine olan kefaletler nedeni ile iflas erteleme başvurusu yaptık. Şirket, faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürüyor ve bu süreçten de kısa süre içinde çıkacağımızı düşünüyoruz. İflas ertelemeye olumsuz bir anlam yüklenmemeli. Bir çok firma bu sayede kurtuluyor."

Galatasaray’ın eski yöneticisi

Mintay Tekstil'in yönetim kurulunda ise, Selim Sayılgan, Saadet Koç, Necat Tayan ve Çetin Tümer bulunuyor. Selim Sayılgan, bir dönem Galatasaray Kulübünün yönetiminde de yer aldı. Bu arada Çetin Tümer ise, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer’in oğlu.

SİS İplik de faaliyetleri durdurdu

Bursa’nın köklü ailelerinden Sayılganlar’ın sahibi olduğu Kervansaray Yatırım Holding şirketlerinden SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic. A.Ş’nin de faaliyetleri geçtiğimiz günlerde durdurulmuştu.